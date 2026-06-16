Andrea Bosca conquista Saluzzo con la magia di Shakespeare

Grande successo di pubblico sabato 13 giugno al Monastero della Stella di Saluzzo per il debutto di “Musica in Casa Shakespeare – Il mondo shakespeariano fra teatro e cinema”, spettacolo organizzato da Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in Art Bonus.

La serata ha registrato un’ottima partecipazione e lunghi applausi per Andrea Bosca e Luigi Giachino, protagonisti di un intenso percorso artistico capace di intrecciare le parole immortali di William Shakespeare con alcune delle più celebri pagine della musica classica e delle colonne sonore cinematografiche.

Bosca, con la forza espressiva della sua voce e della sua interpretazione, ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l’universo shakespeariano.

Non solo recitazione, ma anche racconti, aneddoti e riflessioni che hanno accompagnato gli spettatori alla scoperta dei grandi personaggi del "Bardo": da Amleto a Ofelia, da Romeo e Giulietta fino ad Antonio e Cleopatra.

Ad accompagnare la narrazione, le note del pianoforte di Luigi Giachino hanno dato vita alle musiche di Čajkovskij, Šostakovič, Nino Rota ed Ennio Morricone, creando un dialogo continuo tra parola e melodia.

“Volevamo mettere al centro le parole di Shakespeare, la loro poesia e musicalità – ha spiegato Andrea Bosca –. È stato emozionante debuttare a Saluzzo con uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare personaggi che, ancora oggi, ci somigliano. Shakespeare è straordinariamente attuale. Le sue parole continuano a parlarci con una naturalezza e una semplicità disarmanti. Per un attore e per un musicista è un universo ricchissimo da esplorare, perché racchiude passioni, conflitti, amori e fragilità che appartengono a tutti noi”.

Una prima assoluta accolta con entusiasmo dagli spettatori, che hanno premiato gli artisti con calorosi applausi, decretando il successo di un evento capace di unire cultura, musica e grande teatro in una formula coinvolgente e originale.



