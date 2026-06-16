Caldo in aumento: termometri verso i 32 gradi, l'anticiclone si prende la Granda

Primi assaggi d'estate calda su tutto il territorio cuneese. Tempo sostanzialmente stabile e soleggiato con un progressivo aumento delle temperature, che nei prossimi giorni si attesteranno stabilmente sopra le medie del periodo soprattutto in pianura.

Secondo l'ultimo bollettino di vigilanza meteorologica emesso da Arpa Piemonte, la colonnina di mercurio è destinata a salire a partire da domani, mercoledì 17 giugno, con le massime che nel Cuneese sfioreranno e in alcuni casi supereranno i 31°C. L'aumento termico sarà accompagnato da tassi di umidità in crescita nelle ore pomeridiane, con locali rovesci pomeridiani sulle Alpi, in particolare su quelle occidentali giovedì 18 giugno, quando si arriverà anche a un massimo di 32°C.





Nei prossimi giorni la situazione meteo rimarrà stabile, in attesa di capire se la seconda parte della settimana porterà i primi segnali di un cedimento dell'alta pressione.



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