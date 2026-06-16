Canale d'Alba, restauro del viadotto sulla SP 929: 863.000 euro per riqualificare la struttura

Il Consigliere Simone Manzone e i tecnici durante il sopralluogo a Canale

Il Consigliere della Provincia Simone Manzone, insieme al caporeparto di Alba Marco Eandi e al capo cantoniere Roberto Piazza, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare lo stato dell’intervento in corso sul viadotto sito lungo la SP 929 a scavalco della SP 110 nel Comune di Canale d’Alba.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 863.000 euro. Le opere prevedono il ripristino delle parti degradate, la pulizia dell’intradosso e delle travi e la completa verniciatura finale del manufatto con prodotti specifici, in grado di proteggere la struttura dal degrado.

Si interverrà inoltre sui cordoli laterali della soletta, al fine di realizzare adeguati elementi di ancoraggio per le nuove barriere stradali che sostituiranno quelle attualmente presenti.

Sulla carreggiata è prevista una parziale fresatura della pavimentazione, seguita dal ripristino dello strato superficiale e dalla posa di elementi coprigiunto tra le campate contigue.

I lavori, già in corso, stanno interessando la parte inferiore del manufatto, in prossimità della SP 110, e, a partire dal 29 giugno si estenderanno alla soprastante SP 929. Da tale data sarà istituito un senso unico alternato per consentire la gestione del traffico veicolare in concomitanza con le attività del cantiere.