Nasce FAI Conftrasporto Cuneo Asti: rafforzata la collaborazione con Confcommercio

In nuovo e importante tassello si aggiunge al sistema della rappresentanza delle imprese del territorio. Nel corso di un'assemblea congiunta tra FAI e Confcommercio tenutasi a Magliano Alpi domenica 14 giugno, è stata ufficializzata la nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti, una realtà che unisce le imprese dell'autotrasporto delle province di Cuneo e Asti e del sistema Confcommercio, consolidando una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Nel corso dell'assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo di FAI Conftrasporto Cuneo Asti, chiamato a guidare l'associazione nella fase di avvio e consolidamento delle attività sul territorio. Ne fanno parte Giuseppe Bernocco (Ballario Trasporti Srl), Federico Tuninetti (Sinergy Project Srl), Danilo Sanino (Mondo Servizi Srl), Simone Argirò (Argirò Trasporti Srl), Cristian Popescu (Autotrasporti Popescu), Marco Collino (Ambrogio Srl), Luca Carpani (Autotrasporti Carpani Srl), Maurizio Caredio (Caredio Group Srl), Fulvio Gallina (Gallina Autotrasporti Srl) e Luca Ciriotti (Trasped Srl).

Il nuovo Direttivo rappresenta in modo equilibrato e qualificato il mondo dell'autotrasporto e della logistica delle province di Cuneo e Asti, riunendo imprenditori con competenze ed esperienze diversificate che contribuiranno alla crescita dell'associazione e alla tutela degli interessi delle imprese associate.

Del consesso direttivo fanno inoltre parte Luigi Barbero e Francis Cosio, in qualità di esperti del mondo associativo, con il compito di contribuire allo sviluppo delle attività e al consolidamento delle relazioni con il territorio e le realtà organizzate.

La direzione operativa dell’organizzazione sarà invece affidata a Gabriele Bracco e Franca Bosio, che coordineranno l’attuazione dei programmi, la gestione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dagli organi direttivi.

L'iniziativa segna dunque l'avvio di una nuova fase di collaborazione tra FAI e Confcommercio, con l'obiettivo di valorizzare il settore dell'autotrasporto e contribuire allo sviluppo economico delle province di Cuneo e Asti attraverso una rappresentanza sempre più forte, moderna e vicina alle esigenze delle imprese.

"La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un momento significativo per il mondo delle imprese e per l'intero territorio – dichiara Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo – l’autotrasporto è un settore strategico per la competitività delle nostre aziende e per il funzionamento delle filiere produttive e commerciali. La collaborazione tra FAI e Confcommercio nasce dalla condivisione di obiettivi e valori comuni: sostenere gli imprenditori, rappresentarne le istanze e costruire nuove opportunità di crescita. Questa sinergia consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza associativa sul territorio e di affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono il comparto".

Sulla stessa linea il segretario generale di Confcommercio Provincia di Cuneo, Luigi Barbero, che sottolinea il valore strategico dell'operazione: "L'aggregazione delle competenze e delle esperienze maturate da FAI e Confcommercio costituisce un importante valore aggiunto per le imprese associate. In un mercato sempre più complesso è fondamentale fare rete, sviluppare servizi qualificati e garantire una rappresentanza autorevole nei confronti delle istituzioni. FAI Conftrasporto Cuneo Asti nasce proprio con questo obiettivo: essere un punto di riferimento per le aziende e accompagnarle nei processi di innovazione, crescita e sviluppo".

Particolare attenzione al futuro del settore è stata espressa da Gabriele Bracco, responsabile Area Trasporti di Confcommercio Provincia di Cuneo: "Le imprese dell'autotrasporto stanno affrontando sfide sempre più impegnative, dalla transizione energetica alla digitalizzazione, fino alla cronica carenza di autisti qualificati. La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta una risposta concreta a queste esigenze. Grazie alla collaborazione con Confcommercio potremo mettere a disposizione delle aziende una struttura ancora più efficiente, capace di fornire assistenza, consulenza e rappresentanza sindacale qualificata. È un progetto che guarda lontano e che punta a rafforzare il ruolo del trasporto come elemento centrale dell'economia del territorio".

Anche da Asti arriva un forte sostegno al nuovo progetto associativo. Per Enrico Fenoglio, presidente Confcommercio Provincia di Asti: "La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un importante esempio di collaborazione tra realtà che condividono la stessa attenzione verso il mondo delle imprese. Mettere in rete esperienze, competenze e capacità di rappresentanza significa creare maggior valore per gli imprenditori e rafforzare il dialogo con le istituzioni. Le province di Cuneo e Asti sono accomunate da un tessuto economico dinamico e da una forte vocazione produttiva e commerciale: per questo crediamo che la sinergia tra FAI e Confcommercio possa generare nuove opportunità di sviluppo, sostenendo la competitività delle aziende e accompagnandole nelle sfide future. La costituzione di FAI Conftrasporto Cuneo Asti è un investimento sul territorio e sulle sue imprese, che potranno contare su una rappresentanza ancora più forte, qualificata e vicina alle loro esigenze".

Giuseppe Bernocco, Presidente di FAI Conftrasporto Cuneo Asti chiosa: "La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento della rappresentanza delle imprese dell'autotrasporto e della logistica del nostro territorio. L'unione delle competenze e delle esperienze delle due province ci consentirà di affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono il settore, offrendo alle aziende servizi sempre più qualificati e una voce ancora più autorevole nei confronti delle istituzioni. Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità, valorizzando il ruolo strategico che il trasporto svolge per l'economia locale e nazionale".

Paolo Uggè, Presidente Nazionale di FAI Conftrasporto precisa: "Accolgo con grande soddisfazione la costituzione di FAI Conftrasporto Cuneo Asti, un progetto che testimonia la capacità della nostra organizzazione di evolversi e di rispondere alle esigenze dei territori. In una fase di profonde trasformazioni economiche, normative e tecnologiche, è fondamentale disporre di strutture solide, rappresentative e vicine alle imprese. Questa nuova realtà rafforza ulteriormente la presenza della Federazione e conferma l'impegno di FAI Conftrasporto nel sostenere il settore dell'autotrasporto, pilastro essenziale della competitività del Paese".

"La costituzione di FAI Conftrasporto Cuneo Asti è il risultato di un lavoro condiviso e di una visione comune orientata al futuro – evidenzia Franca Bosio Segretaria di FAI Conftrasporto Cuneo Asti – mettere a sistema risorse, professionalità e servizi significa garantire alle imprese associate un supporto ancora più efficace e tempestivo. Continueremo a lavorare con determinazione per essere un punto di riferimento concreto per gli imprenditori, accompagnandoli nelle sfide quotidiane e nei processi di cambiamento che interessano il mondo dei trasporti e della logistica".

Francis Cosio conclude: "La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un'opportunità significativa per consolidare la collaborazione tra imprese, istituzioni e territorio. Oggi più che mai il settore dei trasporti ha bisogno di fare rete, condividere competenze e sviluppare una visione comune per affrontare le sfide della competitività, della transizione tecnologica e della sostenibilità. Questa nuova realtà associativa saprà interpretare le esigenze delle aziende e trasformarle in proposte concrete, contribuendo alla crescita economica e sociale delle comunità che rappresenta".