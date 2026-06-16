Racconigi, musica e natura per il solstizio: debutta “Musei Verdi” nel parco del Castello

Domenica 21 giugno, in occasione della Festa della Musica e del solstizio d’estate, il Parco del Castello di Racconigi si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per il primo appuntamento di “Musei Verdi – Suoni e natura nei parchi delle Residenze Sabaude”.

Il progetto, riconosciuto dall’UNESCO e sostenuto dai fondi della Legge 77, punta a valorizzare il patrimonio mondiale attraverso iniziative innovative capaci di coniugare arte, paesaggio e partecipazione. Giardini e parchi storici delle residenze sabaude diventano così luoghi di incontro e sperimentazione, aperti a nuove forme di creatività.

L’iniziativa si inserisce all’interno della rassegna culturale “Effimera” e propone un pomeriggio immersivo tra musica, natura e suggestioni sensoriali. Il programma si aprirà alle 17.30 con una presentazione multimediale curata da Disco Vintage, Music and Stories, con Andrea Beltramo.

Alle 18 spazio al concerto “Zigola Quartetto Jazz & Plant Music”, che offrirà un originale dialogo tra standard jazz, improvvisazione e biosegnali delle piante, in un intreccio sonoro capace di unire tecnologia e ambiente naturale.

A seguire, alle 19, è prevista una degustazione di prodotti del territorio, per completare l’esperienza con i sapori locali.

L’ingresso al concerto è gratuito, mentre la degustazione è a pagamento con prenotazione online sul sito www.museiitaliani.it.