Vendemmia e stagionali, Alba lavora a una regia unica per il territorio

Con l'avvicinarsi della stagione della vendemmia, Alba torna a confrontarsi con una questione che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale per il territorio: l'accoglienza dei lavoratori stagionali e la necessità di prevenire situazioni di sfruttamento lavorativo.

Il tema si inserisce oggi in un quadro più ampio grazie all'avvio della seconda edizione di Common Ground, il progetto multi-regionale finalizzato al contrasto del caporalato e alla promozione di condizioni di lavoro dignitose. La nuova fase dell'iniziativa potrà contare su una dotazione complessiva di 15 milioni di euro tra fondi europei e statali. Al Piemonte, che mantiene il ruolo di regione capofila insieme a Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto, sono destinati oltre 4 milioni di euro per attività di prevenzione, accoglienza, inserimento lavorativo e tutela delle persone più vulnerabili.

Per il territorio albese il progetto rappresenta un'opportunità per consolidare un percorso già avviato negli ultimi anni e costruire strumenti sempre più strutturati di coordinamento tra enti, servizi e amministrazioni.

“Proseguono i tavoli e le interlocuzioni con i sindaci del territorio e tutti gli Enti coinvolti per affrontare in modo ampio e condiviso il tema del contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e promuovere l'accoglienza”, spiega l'assessora alle Politiche sociali Donatella Croce.

L'obiettivo non è limitarsi alla gestione delle criticità che possono emergere nei periodi di maggiore presenza di manodopera stagionale, ma arrivare a una programmazione condivisa capace di coinvolgere amministrazioni locali, servizi sociali, organizzazioni sindacali e terzo settore.

In questo percorso si inserisce anche il Protocollo territoriale promosso dalla Prefettura di Cuneo e sottoscritto negli anni da tutti i principali soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno, dagli enti locali alle organizzazioni del mondo agricolo e sociale. Uno strumento che, secondo quanto emerso nei tavoli territoriali, dovrebbe essere rinnovato nelle prossime settimane per consolidare ulteriormente la rete di collaborazione costruita sul territorio.

Un lavoro che guarda alla costruzione di un modello territoriale coordinato, in grado di tenere insieme accoglienza, legalità e tutela delle persone, evitando che la risposta alle esigenze del comparto agricolo venga affrontata esclusivamente in chiave emergenziale e in una modalità troppo dispersiva.

Il progetto Common Ground prevede infatti un coordinamento costante tra Prefetture, Questure, Procure, Comuni, enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Ispettorati del lavoro e soggetti impegnati sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia quelli di accompagnamento delle persone più fragili.

“Il piano locale non riguarda soltanto l'Amministrazione comunale, ma l'intero territorio. È necessario affrontare con determinazione la questione del caporalato e dell'accoglienza, con un duplice obiettivo: tutelare i lavoratori e dare risposte adeguate alla comunità”, sottolinea Croce.

La sfida, in un territorio che ogni anno richiama centinaia di lavoratori legati alle attività agricole stagionali, è quella di trasformare esperienze e collaborazioni già esistenti in una rete stabile e riconoscibile, capace di coniugare sviluppo economico, dignità del lavoro e coesione sociale.

Per Alba il percorso avviato con Common Ground 2 rappresenta quindi non soltanto un progetto finanziato, ma un'occasione per rafforzare una governance territoriale che coinvolga istituzioni e comunità locali nella costruzione di risposte durature a un fenomeno destinato a rimanere centrale anche nei prossimi anni.