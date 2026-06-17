Alpi e Mediterraneo si uniscono al Colle di Tenda

Sabato 20 giugno il Colle di Tenda, storico valico tra le valli Vermenagna e Roya, ospiterà la Festa transfrontaliera RivierALP. L'evento, che corona quasi tre anni di intenso lavoro dei partner italiani e francesi per la realizzazione delle azioni del progetto Alcotra RivierALP, farà da rampa di lancio per i Cammini e le Ciclovie RivierALP, i nuovi itinerari outdoor progettati per collegare le Alpi e il Mediterraneo.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti: si potranno testare tratti dei percorsi a piedi e in bicicletta accompagnati dalle guide parco e accompagnatori cicloturistici, ritirare e sfogliare i prodotti editoriali realizzati per promuovere i percorsi.

Spazio anche all'approfondimento: si parlerà del significato profondo del viaggio a piedi nel dialogo tra lo scrittore Luigi Nacci e Pietro Vertamy, mentre gli interventi istituzionali illustreranno la progettualità e gli sviluppi futuri di questa iniziativa europea, vero e proprio asso nella manica per lo sviluppo socioeconomico delle valli. A metà giornata, inoltre, sarà possibile gustare un pranzo a base di polenta con prodotti a marchio Qualità Parco APAM (su prenotazione e fino a esaurimento disponibilità).

“Il progetto RivierALP rappresenta una delle più importanti iniziative di cooperazione transfrontaliera degli ultimi anni tra Italia e Francia”, spiega Armando Erbì, presidente delle Aree Protette Alpi Marittime. “Grazie al lavoro condiviso di istituzioni, enti e partner locali, è stato possibile costruire una rete di itinerari che collega le Alpi al Mediterraneo, valorizzando un patrimonio straordinario di natura, cultura, storia e comunità. L’avvio ufficiale del Cammino di RivierALP segna oggi il passaggio dalla fase progettuale a una concreta opportunità di sviluppo per i territori coinvolti. Un percorso che non unisce soltanto luoghi, ma mette in relazione persone, economie e identità, creando nuove occasioni di crescita attraverso il turismo lento e sostenibile. Il Cammino attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi delle Alpi Marittime e Liguri, mettendo in rete parchi naturali, borghi, siti storici, tradizioni e attività locali. È un’infrastruttura leggera ma strategica, capace di generare valore economico, sociale e culturale per le comunità montane e costiere. Come Aree Protette Alpi Marittime crediamo fortemente che la tutela della natura e la valorizzazione del territorio debbano procedere di pari passo. RivierALP dimostra concretamente come la conservazione della biodiversità possa diventare una leva di sviluppo, favorendo nuove opportunità per gli operatori turistici, le imprese locali, i produttori e le giovani generazioni. Questo progetto offre ai visitatori un’esperienza autentica, ma rappresenta anche una grande occasione per rafforzare la collaborazione tra Piemonte, Liguria e Francia, costruendo una destinazione turistica unitaria di livello europeo. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno creduto in questa visione e hanno contribuito a trasformarla in realtà. Sabato inauguriamo un Cammino, ma soprattutto consegniamo al territorio uno strumento destinato a generare benefici duraturi per l’ambiente, l’economia e le comunità locali”, conclude Erbì.

Il programma completo e le prenotazioni al link: https://egapam.it/0fa085