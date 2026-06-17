Croce Rossa Italiana: nuovo corso per volontari al via al Comitato di Alba

Il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana apre le porte a tutti i cittadini interessati a mettersi al servizio della comunità con l'avvio del nuovo Corso per Volontari Cri, un percorso formativo che consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino il mondo della Croce Rossa e di contribuire concretamente alle attività svolte sul territorio.

La serata di presentazione del corso si terrà giovedì 2 luglio alle ore 20.30 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Alba, in via Ognissanti 34.

L'inizio delle lezioni è invece previsto per martedì 7 luglio, sempre alle ore 20.30 presso la sede del Comitato.

Il corso rappresenta il primo passo per entrare a far parte della più grande organizzazione umanitaria del mondo e offre una panoramica completa sulle attività svolte quotidianamente dai volontari. Durante il percorso formativo verranno approfonditi i Principi Fondamentali della Croce Rossa e le principali aree di intervento dell'Associazione, tra cui il trasporto e soccorso infermi, le attività socio-assistenziali, il supporto nelle emergenze, le iniziative dedicate ai Giovani, la formazione sanitaria e umanitaria e la diffusione della storia, dei principi e dei valori della Croce Rossa.

Diventare volontario significa mettere a disposizione una parte del proprio tempo per aiutare le persone più vulnerabili, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta della comunità di fronte ai bisogni sociali e sanitari del territorio. Non sono richieste competenze specifiche: il corso è aperto a tutte le persone dai 14 anni in su, motivate a intraprendere un percorso di crescita personale e di cittadinanza attiva.

"Ogni giorno i volontari della Croce Rossa sono presenti accanto alle persone che affrontano situazioni di difficoltà, emergenze o fragilità. Entrare a far parte della nostra Associazione significa condividere valori di umanità, solidarietà e impegno concreto verso la comunità", sottolinea il Comitato Cri di Alba.

Le pre-iscrizioni sono già aperte attraverso il portale gaia.cri.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato di Alba al numero 0173 441744.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba

Presentazione del Corso Volontari: giovedì 2 luglio 2026, ore 20.30.

Inizio del corso: martedì 7 luglio 2026, ore 20.30

Sede: via Ognissanti 34, Alba

Informazioni: 0173 441744

Pre-iscrizioni: gaia.cri.it