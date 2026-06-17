Saluzzo, Csea e Aprica organizzano serate informative sulla raccolta differenziata

A partire da lunedì 22 giugno, CSEA e Aprica organizzano le serate informative aperte a tutti i cittadini. L’obiettivo di questi incontri è quello condividere le linee guida per una corretta raccolta differenziata, presentare Aprica, la nuova società dei servizi di igiene ambientale, e distribuire i nuovi contenitori per la raccolta indifferenziata, che andranno a sostituire i sacchi grigi ad oggi in uso.

Gli incontri si terranno in cinque serate, alle 20.30, partendo lunedì 22 giugno a Vottignasco presso il salone L’Amas, martedì 23 giugno a Genola presso il teatro G. Bonavia – riservato agli abitanti della zona Territorio -, mercoledì 24 a Sant’Albano Stura presso il salone polivalente delle scuole medie, giovedì 25 nuovamente a Genola, sempre presso il teatro G. Bonavia – riservato agli abitanti della zona Concentrico - e infine venerdì 26 a Trinità presso la biblioteca comunale.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i quali potranno ritirare, presentando la tessera sanitaria dell’intestatario TARI, il proprio mastello. In caso di impossibilità, sarà possibile ritirarlo presso il Centro di Raccolta del proprio comune entro 30 giorni dalla serata informativa. Trascorso questo periodo, non sarà più possibile esporre il sacco grigio, in quanto considerato fuori norma.

Per la serata di Genola, zona Territorio, del 23 giugno, sarà inoltre presentata l’introduzione della raccolta porta a porta per carta, plastica e indifferenziata e verranno distribuiti i KIT appositi con le stesse modalità. A partire dal 6 luglio, infatti, i cassonetti stradali per carta, indifferenziato e plastica verranno ritirati definitivamente.