Santo Stefano Roero, countdown per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Conto alla rovescia per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero con grandi ospiti e tanti giornalisti che, per un giorno, renderanno Santo Stefano Roero la capitale dell’informazione italiana.

I vincitori saranno annunciati nel corso della cerimonia in programma venerdì 24 luglio, con inizio alle ore 18, in quella zona che prosaicamente si staglia tra il Roero ed il Pianalto di Poirino, verso Torino.

La manifestazione sarà aperta dai saluti del patron dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero, Giovanni Negro e dal presidente della giuria Gian Mario Ricciardi, giornalista di lungo corso e già direttore della TGR Piemonte, con l’intervento, tra gli altri, delle autorità e degli sponsor.

Occasione straordinaria per riflettere sulla professione giornalistica e riscoprire il valore dell’informazione come servizio alla comunità.