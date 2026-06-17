Savigliano, quarant’anni di rifiuti urbani al centro di un incontro pubblico con Renzo Barberis

A Savigliano si parlerà di ambiente, raccolta differenziata e cambiamenti culturali legati alla gestione dei rifiuti nel corso di un incontro pubblico in programma giovedì 18 giugno alle 20,45 nel salone della Società di Mutuo Soccorso, in piazza Cesare Battisti 8, al primo piano.

L’iniziativa, dal titolo “Quarant’anni di rifiuti urbani a Savigliano: cambiano i numeri e cambia la cultura del rifiuto”, è organizzata dall’associazione Attività e Cultura per Savigliano.

Relatore della serata sarà Renzo Barberis, già dirigente di Arpa Piemonte, che guiderà il pubblico in un percorso attraverso quattro decenni di trasformazioni nel settore dei rifiuti urbani.

L’incontro offrirà l’occasione per analizzare come siano cambiati nel tempo i quantitativi prodotti, le modalità di raccolta e smaltimento e, soprattutto, la sensibilità dei cittadini verso i temi ambientali.

Partendo dai dati raccolti nel corso degli anni, Barberis illustrerà l’evoluzione delle politiche ambientali e della raccolta differenziata, evidenziando il passaggio da una gestione prevalentemente orientata allo smaltimento a una cultura sempre più attenta al recupero dei materiali, al riciclo e alla riduzione degli sprechi.

La serata si propone come un momento di approfondimento e riflessione su un tema che coinvolge direttamente la vita quotidiana dei cittadini e che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie di sostenibilità delle amministrazioni locali.

Gli organizzatori desiderano fare un ringraziamento alla Società di Mutuo Soccorso di Savigliano per la concessione dei locali e per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo cultura.sav@gmail.com.

Ingresso libero.