“ScavalcaMontagne” accende Bene Vagienna: un successo di pubblico e di cuore

Grande partecipazione per lo spettacolo itinerante di Terre dei Savoia, nel giardino del Castello dei Conti Costa. C’erano come tratti distintivi la magia del teatro, l’emozione del circo, la montagna che scendeva in pianura. La compagnia degli “Scavalca Montagne” ha fatto tappa a Bene Vagienna e l’ha fatto in grande, con un’area verde gremita, occhi incantati e applausi a scena aperta.

Lo spettacolo itinerante “Il circo del giorno dopo”, organizzato dal consorzio Terre dei Savoia, con il patrocinio del Comune di Bene Vagienna, ha trasformato una serata d’estate in un viaggio. Teatro e circo si sono incontrati per raccontare storie di fatica, di sogni e di orizzonti da superare. Proprio lì dove il teatro e il circo non ci sono sempre, ma quando arrivano lasciano il segno.

A commentare la riuscita dell’evento Elena Cerutti, direttore artistico di Terre dei Savoia: “Abbiamo voluto portare il teatro e il circo proprio dove il teatro e il circo non ci sono. Perché la cultura non deve restare solo nei grandi centri. ‘Scavalca Montagne’ nasce per questo: per scavalcare confini geografici e mentali, per portare bellezza, stupore e comunità anche nei borghi che custodiscono la nostra identità più vera. Bene Vagienna ha risposto con un calore straordinario”.

Non è mancato ovviamente il commento di Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna: “Siamo onorati di aver ospitato nel nostro Comune ‘ScavalcaMontagne’, una rassegna prestigiosa che porta in giro l’eccellenza dello spettacolo dal vivo. Voglio ringraziare a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale Terre dei Savoia per aver scelto di fare tappa da noi. È un riconoscimento importante per Bene Vagienna, per la sua storia e per la sua comunità viva e partecipe. Serate come questa ricordano che investire in cultura significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e nel benessere di tutti.

Un grazie immenso alla compagnia teatrale Banda Brusca di Bene Vagienna, colonna portante della scena locale. Hanno curato la logistica, montato il palco, allestito le sedie, curato la scenografia e ogni dettaglio. Sono loro l’anima che lavora nel dietro le quinte perché il sipario si alzi al meglio.

E proprio la Banda Brusca sarà di nuovo protagonista il 3 luglio con lo spettacolo “Stuma a Bene”, un altro appuntamento imperdibile per la nostra comunità.

Un grazie infine va anche alla Protezione Civile, ai cantonieri e a tutti coloro che, con impegno e discrezione, hanno permesso che tutto filasse liscio: dalla sicurezza all’accoglienza, dalla viabilità alla pulizia”.