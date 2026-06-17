Cherasco, la strada provinciale 661 temporaneamente chiusa per il recupero di un autoarticolato finito fuori strada

Dovrebbe protrarsi per circa due ore la chiusura di un tratto della Provinciale 661 disposta dalla Polizia Locale di Cherasco dalle ore 9-9,30 di questa mattina, mercoledì 17 giugno.

La misura riguarda corso Einaudi. A venire interdetto alla circolazione stradale il tratto di strada compreso tra la nuova variante e l'incrocio con Narzole.

La misura si rende necessaria per consentire il recupero un autoarticolato che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, è uscito di strada in quel punto.

Il mezzo stava viaggiando carico di bottiglie di acqua. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. L’autista del camion è risultato ferito, soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.