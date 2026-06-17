Artigianato in pelle, il nodo è il costo della materia prima: come funziona il mercato dei pellami a stock

Secondo le stime di UNIC – Concerie Italiane, il 2025 si è chiuso con una produzione in calo del 3,6% e un fatturato a -5%, dopo un 2024 già archiviato in flessione. Confindustria Accessori Moda colloca il giro d'affari complessivo del comparto, concia, calzatura, pelletteria, poco sopra i 29 miliardi di euro, quasi tre miliardi in meno rispetto a due anni fa.

Dentro questi numeri ci sono le grandi concerie toscane e venete, ma ci sono anche migliaia di micro-imprese: i laboratori di pelletteria, i calzolai, i sellai, i tappezzieri che lavorano la pelle ogni giorno e che del comparto rappresentano la base più fragile. Per loro il problema ha un nome preciso: il costo della materia prima. Una pelle di vitello pieno fiore di produzione regolare ha prezzi che un laboratorio con due o tre addetti fatica a sostenere, soprattutto quando il committente, privato o azienda, chiede preventivi sempre più competitivi. E la provincia di Cuneo, con il suo tessuto di botteghe artigiane tra selleria, riparazione calzature, tappezzeria e piccola pelletteria, non fa eccezione.

Cosa sono i pellami a stock e da dove arrivano

Esiste però un canale di approvvigionamento alternativo che molti piccoli laboratori ancora non considerano: il mercato dei pellami a stock. Il meccanismo è semplice. Concerie, calzaturifici, pelletterie e case di moda accumulano fisiologicamente eccedenze di magazzino: lotti prodotti per collezioni chiuse, rimanenze di commesse, partite di colori non riordinati. Si tratta di materiale di qualità identica a quello immesso nella produzione regolare, spesso proviene dalle stesse concerie che riforniscono le grandi maison, ma che per l'azienda cedente è capitale immobilizzato di cui liberarsi.

Operatori specializzati acquistano queste giacenze in blocco e le rimettono sul mercato a prezzi da ingrosso. È il caso di realtà come Caminati Pellami, azienda romagnola attiva da oltre quarant'anni nella vendita di pellame a stock, che seleziona le rimanenze di concerie e case di moda e le rivende ad artigiani e aziende con un risparmio che arriva fino al 70% rispetto alla pelle di produzione regolare. Il dato non deve ingannare: lo sconto non riflette una qualità inferiore, ma la natura stessa del prodotto. Chi cede lo stock non vende scarti, vende magazzino: pellame certificato, già conciato e rifinito, che ha semplicemente esaurito la sua destinazione commerciale originaria.

Perché il modello funziona per i piccoli laboratori

Per una micro-impresa artigiana il vantaggio economico è solo metà del discorso. L'altra metà sta nelle condizioni di acquisto, che il canale dello stock ha costruito proprio su misura delle realtà piccole.

Il primo elemento è l'assenza di quantità minime d'ordine. La filiera tradizionale ragiona per partite: chi produce cinture o porta-documenti in piccola serie si trova spesso costretto ad acquistare molto più pellame di quanto gli serva, anticipando liquidità e occupando spazio. Nel mercato dello stock si compra a metro o a chilogrammo, fino al singolo fianco bovino o al ritaglio di vitello, anche tramite shop online con consegna in tutta Italia. Per un laboratorio significa allineare gli acquisti alle commesse effettive, senza immobilizzare capitale.

Il secondo elemento è la pronta consegna. Le giacenze sono per definizione materiale già prodotto e disponibile: niente tempi di concia, niente attese di produzione. Quando arriva una commessa urgente, il rifacimento di una sella, una serie di accessori per un cliente aziendale, il materiale può essere in laboratorio in pochi giorni.

C'è poi un terzo aspetto, meno ovvio, che riguarda il posizionamento commerciale: i lotti a stock sono pezzi unici o quasi. Un colore particolare, una stampa esclusiva, una finitura bottalata disponibile in quantità limitata diventano un argomento di vendita per l'artigiano, che può proporre al cliente finale un prodotto non replicabile. In un mercato dove la piccola bottega compete con l'industria sul terreno della distintività, lavorare materiali che l'industria non ha più è un vantaggio concreto.

Riuso, certificazioni e criteri di scelta: cosa valutare prima di acquistare

Il mercato dello stock intercetta anche una sensibilità crescente nella clientela, privata e business: quella per l'economia del riuso. Reimmettere nel ciclo produttivo pellame già esistente significa ridurre gli sprechi di una filiera che ha già sostenuto i costi, economici e ambientali, della produzione. Per l'artigiano è un argomento spendibile con il committente, soprattutto con le aziende che inseriscono criteri di sostenibilità nelle proprie forniture.

Resta il tema della selezione, perché non tutto lo stock è uguale e l'acquisto richiede gli stessi criteri di valutazione della pelle di produzione regolare. Il primo filtro è l'origine: privilegiare pellami certificati di provenienza UE garantisce tracciabilità e conformità alle normative europee su sostanze e processi di concia. Il secondo è la tipologia di concia rispetto all'uso finale: la concia al vegetale, la più ecosostenibile, è la scelta naturale per cuoieria, cinture e piccola pelletteria strutturata; le conce al cromo restano preferibili per abbigliamento e tomaie morbide. Il terzo è lo spessore, che va verificato sulla scheda prodotto in rapporto alla lavorazione prevista: un fianco da 1,2-1,4 millimetri si presta alla pelletteria leggera, non a una suola.

L'ultimo criterio è il fornitore. Un operatore serio mette a disposizione consulenza sulla scelta del materiale, dichiara origine e tipo di concia di ogni lotto e consente, a chi può raggiungere il magazzino, di vedere e toccare la pelle prima dell'acquisto. È la differenza tra comprare un'occasione e comprare a scatola chiusa. Per i laboratori della provincia di Cuneo, abituati a selezionare la materia prima con il metro dell'esperienza, è probabilmente il criterio che conta di più: lo stock cambia il prezzo della pelle, non il mestiere di chi la sceglie.













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