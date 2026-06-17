Moretta celebra il patrono con le “Note di San Giovanni”: quattro corali insieme in concerto

La festa patronale di San Giovanni a Moretta si arricchisce anche quest’anno di un importante appuntamento dedicato alla musica corale.

Sabato 20 giugno, alle 20,30, il salone polifunzionale di Cascina San Giovanni ospiterà il concerto “Note di San Giovanni”, una serata che vedrà protagoniste quattro corali polifoniche unite nel segno della tradizione, della cultura e della condivisione.

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi delle celebrazioni patronali e offrirà al pubblico un viaggio musicale attraverso canti popolari, brani della tradizione e repertori sacri e polifonici.

Sul palco si alterneranno il Coro Unitre di Frossasco e DoReMi Canto, diretti da Roberto Morbo e Stefano Cardetti, il Coro Unitre di Pinerolo diretto da Marco Merletti, il Coro Giovanni Paolo II di Cervignasco guidato da Mauro Frandino e la Corale Polifonica Unitre di Moretta diretta da Maddalena Giacosa.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori - vuole essere non soltanto un’occasione per apprezzare la qualità artistica delle formazioni partecipanti, ma anche un momento di incontro tra comunità diverse, accomunate dalla passione per il canto corale. La musica, infatti, rappresenta da sempre uno strumento capace di unire persone e generazioni, creando legami e rafforzando il senso di appartenenza.

Ogni coro porterà sul palco la propria identità e il proprio stile interpretativo, contribuendo a costruire un programma ricco di emozioni e sfumature musicali”.

Ingresso libero.