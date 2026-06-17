Santo Stefano Belbo, il 27 luglio la tappa culturale de "Contemporanea. Parole e storie di donne"

Il festival biellese "Contemporanea. Parole e storie di donne" sarà in trasferta a Santo Stefano Belbo, sabato 27 giugno, in occasione della XXVI edizione del Pavese Festival. Progetto nato nel 2020 per raccontare la competenza, il lavoro e il pensiero delle protagoniste del presente, fin dalla sua nascita il festival dedica ampia attenzione anche a quelle donne del passato più contemporanee che mai, fonte inesauribile di ispirazione.

Sabato 27 giugno alle 10, nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, con l’incontro La vera libertà di una donna: Alba de Céspedes e il racconto dell’emancipazione femminile, Olga Campofreda ripercorre il pensiero e l’opera di una donna che ha saputo raccontare l’emancipazione femminile con straordinaria modernità, dando voce ai desideri, ai dubbi e alle aspirazioni di generazioni di donne. A partire dal volume Vorrei trascorrere una domenica da uomo. Scritti sulle donne e il loro ruolo nella società (Mondadori), il quale raccoglie gli articoli più significativi di de Céspedes, Campofreda conduce il pubblico nel cuore del discorso sulla questione femminile negli anni del dopoguerra, tra persistenti resistenze culturali e storiche conquiste verso la parità. L’evento è gratuito con prenotazione consigliata tramite il sito fondazionecesarepavese.it

Con questo appuntamento, prosegue la collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese, avviata lo scorso settembre con la presenza del direttore Pierluigi Vaccaneo al festival Contemporanea, nell’ambito del quale aveva tenuto un incontro dedicato alla Bella estate pavesiana di Amelia e Ginia. L’evento in programma a Santo Stefano Belbo si inserisce nel percorso di avvicinamento che culminerà nella settima edizione del festival Contemporanea a Biella, dal 23 al 27 settembre 2026, e che avrà come tema Geografie dell’amicizia.

Contemporanea. Parole e storie di donne è un progetto di BI-BOx – APS a cura di Irene Finiguerra, Barbara Masoni, Stefania Biamonti, Laura Colmegna, Patrizia Bellardone e Mariangela Rossetto.

Il Festival

Tra le ospiti delle passate edizioni, Annalena Benini, Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, Valeria Parrella, Vera Gheno, Mapi Danna, Tosca, Valentina Lodovini, Simonetta Fiori, Melissa Panarello,Stefania Auci, Claire Gibault, Florencia Di Stefano-Abichain, Mariangela Pira, Elena Varvello, Tiziana Ferrario, Francesca Giannone e Marina Spadafora.

Contemporanea365

Contemporanea365 è il progetto che durante tutto l’anno porta a Biella presentazioni, incontri e talk, durante i quali scrittrici, autori, curatori, illustratrici e non solo condividono con il pubblico leloro storie personali e professionali. Sono stati ospiti di Contemporanea365, fra gli altri, AliciaGiménez-Bartlett, Melania Mazzucco, Maura Gancitano, Matteo B. Bianchi, Linda Laura Sabbadini,Silvia Grasso, Giulia Muscatelli, Elisa Seitzinger, Andrea Batilla, Olga Campofreda, Silvia Avallone e Ester Viol.

Contemporanea Giovani

L''iniziativa nata nell’autunno 2023, pensata per coinvolgere le nuove generazioni di lettrici e lettori in appuntamenti interattivi in cui, attraverso libri e laboratori, condividere tematiche attuali importanti per il futuro e stimolare creatività e momenti di riflessione. Alcune delle sue ospiti sono state Beatrice Masini, Maddalena Vaglio Tanet e Chiara Gregori. La rassegna è curata da StefaniaBiamonti.

Le Scomposte

Il corso di Contemporanea curato da Maria Laura Colmegna. Ogni lezione costituisce un’occasione per conoscere da vicino la vita e le opere di scrittrici del passato che con il loro talento hanno saputo intrecciare il loro tempo al nostro, in maniera indissolubile. Hanno partecipato in veste di insegnanti Elena Varvello, Giusi Marchetta, Andrea Pomella, Liliana Rampello, Paola Mazzarelli, Johnny L.Bertolio, Anna Trocchi, Laura Pezzino, Eugenio Murrali, Patrizia Bellardone e Le Missconosciute. Tragennaio e marzo 2025 si è tenuta la sua terza edizione