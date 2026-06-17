Stellantis, Bergesio (Lega): "Certezze per Mirafiori e i poli produttivi italiani, e chiarezza su robotaxi e Brasile"

“Servono certezze immediate per Mirafiori e per tutti i poli produttivi italiani: il futuro della nostra industria dell'auto non può attendere oltre”.

Lo ha dichiarato il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive al Senato, intervenuto oggi durante l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera.



“Alla luce dell’accordo annunciato oggi con Wayve e Uber sui robotaxi a guida autonoma – spiega Bergesio – è fondamentale capire quale sarà il reale impatto di questa strategia in Italia, per sapere se i nostri centri di ricerca saranno coinvolti o se il baricentro tecnologico rimarrà all'estero, a tutela delle nostre eccellenti competenze ingegneristiche”.

“Il successo di un piano industriale – continua il senatore – si misura solo sulle vetture che escono dalle linee e sui posti di lavoro salvaguardati. Mentre oltreoceano, come in Brasile, il gruppo incrementa le risorse e annuncia assunzioni, per il polo torinese l'obiettivo delle 100mila vetture appare lontano e i contratti di solidarietà sono una costante. A Filosa sollecitiamo impegni concreti su nuovi modelli e volumi certi: i lavoratori piemontesi e l'intera filiera della componentistica in Italia meritano risposte chiare e una reale inversione di tendenza”, conclude Bergesio.