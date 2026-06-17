Piobesi d'Alba, il "Fantabosco" dei bambini trasforma la scuola dell'infanzia in un luogo da fiaba

A volte un muro da sistemare può diventare molto più di una semplice parete restaurata. È quanto accaduto alla scuola dell'infanzia di Piobesi d'Alba, dove un ordinario intervento di ripristino si è trasformato in un progetto educativo e artistico capace di lasciare un segno duraturo nella vita della comunità scolastica.

Da questa primavera, il cortile della scuola accoglie i piccoli alunni con un grande murale dai colori vivaci: un suggestivo "Fantabosco" popolato da alberi, natura e da un maestoso tasso che sembra accompagnare i bambini verso un luogo speciale, fatto di scoperta, gioco e immaginazione.

Un portale tra realtà e fantasia

L'opera non è soltanto una decorazione. Il murale è stato concepito come una sorta di portale simbolico che collega l'esterno con l'interno della scuola, accompagnando i bambini in un ambiente pensato per favorire serenità, inclusione e crescita. Il soggetto scelto è infatti un bosco incantato, un luogo immaginario in cui ogni bambino può sentirsi accolto e libero di esprimere la propria creatività. Un messaggio che interpreta perfettamente il ruolo della scuola dell'infanzia: essere uno spazio sicuro e gioioso dove imparare a stare insieme, costruire relazioni e vivere le prime importanti esperienze di comunità.

I bambini protagonisti del progetto

A rendere ancora più speciale l'iniziativa è stata la partecipazione diretta dei bambini e delle bambine della scuola, coinvolti nella realizzazione dell'opera attraverso un laboratorio di pittura murale. Sotto la guida dell'artista Fiammetta Ghiazza, i piccoli hanno avuto l'opportunità di contribuire concretamente alla nascita del loro Fantabosco, sperimentando colori, forme ed emozioni in un percorso creativo che ha trasformato l'arte in uno strumento educativo e partecipativo. Il risultato finale è un'opera che porta con sé non soltanto valore estetico, ma anche il significato profondo della condivisione e del lavoro collettivo

Un progetto sostenuto dal territorio

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha sostenuto economicamente il progetto, e alla collaborazione della Cooperativa Sociale Insieme, partner fondamentale nella realizzazione dell'attività laboratoriale. Un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, realtà sociali e scuola possa generare interventi capaci di migliorare gli spazi educativi e, al tempo stesso, offrire nuove opportunità di crescita ai più giovani.

Quando l'arte diventa educazione

Il nuovo murale rappresenta molto più di un elemento decorativo. È il simbolo di una scuola che investe nella bellezza come strumento educativo e che sceglie di coinvolgere attivamente i bambini nella costruzione degli spazi che vivono ogni giorno. Un progetto che dimostra come anche un semplice intervento di manutenzione possa trasformarsi in un'occasione per fare cultura, promuovere partecipazione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Da oggi, a Piobesi d'Alba, il viaggio verso la scuola passa attraverso un Fantabosco colorato. Un piccolo mondo di fantasia che ogni mattina ricorda ai bambini che imparare può essere anche una bellissima avventura.