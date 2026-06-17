L’Auser Insieme-Cuneo organizza un soggiorno marino dal 12 al 26 settembre: i dettagli

Quest’anno l’Auser raddoppia i soggiorni marini. Oltre a quello di giugno, i cui posti disponibili si sono esauriti in poco tempo, l’Auser Insieme-Cuneo, in collaborazione con Auser Cuneo e Vallate e Auser Fossano, propone un soggiorno marino dal 12 al 26 settembre.

La proposta è riservata ai soci Auser . La permanenza sarà presso l’Hotel Mediterranea di Loano (tre stelle, fronte mare) in Piazzale Giuseppe Mazzini 15. Si raggiungerà la località in Bus Gran Turismo; il Bus è previsto anche per il ritorno.

Per informazioni:

Auser Cuneo e Vallate, tel. 0171 601092 (da lunedì al venerdì ore 9-12)

riferimento a Patrizia Cometto cell.3339540426;

Auser Fossano, tel.0172 636414 (da lunedì al venerdì ore 8,30-11,30)

riferimento a Viarella La Fontana cell.3391481652.

Il soggiorno prevede 14 giorni di pensione completa (bevande incluse, vino e acqua) più la possibilità di usufruire di stabilimento balneare con ombrellone e due lettini.

Le camere dell’Hotel Mediterranea sono ampie e ben arredate, munite di ogni comfort (tv color, wi-fi, servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, ecc.). Sono raggiungibili con ascensore. Servizio bar per 24 ore, ampio salone, sala TV e dehors vista mare rendono più confortevoli i momenti conviviali. La cucina è ottima e tutte le domeniche vengono offerti menù tipici della Liguria. Colazione a buffet, dolce e salato.

È prevista un’assicurazione per rientri forzati e l’assistenza sanitaria in collaborazione con l’A.S.L. del territorio.

Drink di benvenuto, serata danzante e tombolata offerta dall’Hotel renderanno più allegro il soggiorno. Sono previsti anche omaggi tipici liguri.