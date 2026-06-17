BOXE / Matteo Beltramone bronzo ai Campionati Italiani U17

Un risultato di prestigio per il giovane “enfant prodige” della Boxe Cuneo, il quale ancora una volta certifica la sua importante crescita agonistica; dal 12 al 14 Giugno si sono svolti i Campionati Italiani U17 a Chianciano Terme, dove i migliori atleti italiani di categoria si sono affrontati sul ring per contendersi il titolo. Per Matteo Beltramone, all’esordio assoluto nella categoria 60 kg, dopo una qualificazione combattuta è arrivata una bellissima medaglia di bronzo; per il portacolori del sodalizio cuneese, dopo l’argento conquistato al Torneo Nazionale Alberto Mura, un altro traguardo importante che lo proietta nell’élite della boxe italiana.

“Matteo ha combattuto bene, anche se non è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità e il suo talento. Da un lato la gioia e la soddisfazione di essere arrivati sul podio all’evento nazionale più importante, dall’altro lato un pizzico di rammarico per non aver conquistato una medaglia di un colore diverso che poteva essere alla sua portata. Matteo è un ragazzo molto promettente e con i suoi soli 14 anni sta dimostrando un impegno costanza e una incredibile crescita sportiva.”, afferma il coach e anima della Boxe Cuneo, Luca Piras.