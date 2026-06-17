CALCIO / "Grazie mister, hai dimostrato di essere davvero un giallorosso": il Bra saluta Fabio Nisticò

"Non possiamo non dirti grazie, mister. Anzi. Il nostro grazie viene dal profondo, per quanto fatto e costruito assieme. Sono stati due anni intensi, dove abbiamo reciprocamente imparato tanto e dove ci siamo trasmessi ancor di più. Due anni nei quali la gioia ha prevalso su tutti gli altri stati d'animo. La cavalcata inaspettata, quanto meritata, in Serie D e il ritorno nel professionismo. Oltre al riconoscimento D Club 2025 quale miglior allenatore di tutta la quarta serie che la Lega Nazionale Dilettanti ti ha attribuito, in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport. Con la bacchetta magica in mano, perchè sognare è lecito, è bello, è sacrosanto. E nell'ultimo campionato abbiamo lottato, insieme, con le unghie e con i denti. Con personalità e idee in tutta Italia, giocandocela fino all' ultimo minuto che abbiamo avuto a disposizione. Hai dimostrato di essere davvero un giallorosso!".

L'A.C. Bra rende noto della conclusione consensuale del rapporto sportivo con Fabio Nisticò, quale allenatore della prima squadra. Oltre ai ringraziamenti sopra citati, la società gli augura un futuro ricco di fortune calcistiche e umane.