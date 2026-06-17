KICKBOXING / Nicole Perona difende la cintura e conquista il titolo mondiale "Total Kombat" a Liverpool [FOTO]

Nicole Perona torna a combattere e non soltanto difende il proprio titolo mondiale professionistico nel circuito “Total Kombat”, ma lo conferma con una prestazione di altissimo livello, imponendosi all’unanimità al termine dei cinque round disputati nell’arena della promotion internazionale, contro la sfidante norvegese Oliva Braastad.

Un risultato di grande prestigio che consente a "Niky Tiger Perona" di riportare in Italia la cintura mondiale e di aggiungere un nuovo importante capitolo ad una carriera strabiliante, costruita negli anni con continuità, sacrificio, passione e una costante presenza ai massimi livelli internazionali. Un esempio di rispetto, dedizione e umiltà, l’incarnazione dei valori che il Team Kickstar da sempre promuove con i suoi numerosissimi fighters stellati.

Quella di Liverpool non è stata una semplice difesa di un titolo ma l’ennesima conferma di un percorso incredibile. A giugno 2025 Perona aveva esordito nella nuova promotion Total Kombat, imponendosi con una vittoria ottenuta prima del limite e lasciando immediatamente il segno per la sua determinazione e il suo istinto. Pochi mesi più tardi, a settembre, era arrivata la chiamata per il titolo mondiale contro la forte atleta slovacca Cintia Czégény. In quell’occasione Perona conquistò il titolo entrando nella storia della promotion come prima atleta in assoluto a vincere una cintura mondiale nel Circuito. A distanza di nove mesi, la campionessa italiana è tornata nuovamente nell’ovale dell’arena TK con il peso e la responsabilità di chi non deve più inseguire, ma confermare ancora. E lo ha fatto nel modo più significativo: senza trash talk, in umiltà e serio lavoro, offrendo al pubblico internazionale uno show pazzesco e imponendosi con decisione unanime al termine di 5 round intensi.

Dietro questo successo c’è il lavoro quotidiano condiviso con il Team Kickstar in partnership con Light Revolution, i cui coach sono i M° Ivan Sciolla e Manual Nordio, ai quali vanno estesi i complimenti per la performance di Perona.

Grande soddisfazione e un ringraziamento sentito per il sostegno ricevuto durante tutta la preparazione e nel corso del Main Event in Gran Bretagna, con centinaia di messaggi di supporto arrivati dall’Italia e dall’estero prima, durante e dopo il match. A Liverpool era presente anche una delegazione italiana per il tifo in presenza, dimostrazione che lo sport è qualcosa di molto di più di un "semplice trofeo".

La conferma del Titolo rappresenta oggi non soltanto un ulteriore successo personale per Nicole Perona, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il Team Kickstar e per il movimento della kickboxing italiana (Perona è infatti l’unica atleta donna selezionata nel circuito).

Un’altra pagina importante di storia è stata scritta, e il titolo mondiale resta in Italia. Grazie Niky!