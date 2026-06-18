Bra: menzione d’onore Cittaslow per la Scuola di Pace e riconferma di ComuneCiclabile Fiab

Nuovi e importanti traguardi certificano l'impegno del Comune di Bra sul fronte della sostenibilità, della mobilità dolce e della promozione della cultura della pace e della solidarietà. In questi giorni la città ha infatti ottenuto due rilevanti riconoscimenti di stampo nazionale e internazionale.

Il primo arriva dalla rete internazionale "CittaSlow - città del buon vivere", di cui Bra è parte: nell'ambito del Premio CittaSlow Best Practices 2026, la Scuola di Pace "Toni Lucci", storica e attiva realtà cittadina, ha ricevuto una prestigiosa menzione ex aequo per i suoi progetti e per il valore sociale profuso sul territorio.

Parallelamente, è arrivata un'importante conferma sul fronte della ciclabilità urbana e del turismo sostenibile. La Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), in occasione della nona edizione dell'iniziativa svoltasi a Rimini il 16 giugno scorso, ha assegnato a Bra il titolo di "ComuneCiclabile" per il quinto anno consecutivo, confermando pienamente la valutazione di tre "bike-smile" (tre bandiere) per l'impegno costante nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

"Siamo profondamente orgogliosi di questo doppio successo, che premia due anime fondamentali della nostra azione amministrativa e della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Gianni Fogliato -. Da un lato, la menzione di Cittaslow alla Scuola di Pace riconosce il valore inestimabile di un percorso collettivo basato sul dialogo, sull'inclusione e sull'educazione ai valori della convivenza civile. Dall'altro, la riconferma delle tre bandiere FIAB come ComuneCiclabile testimonia il valore del percorso intrapreso per lo sviluppo di una mobilità più sostenibile. Questi risultati non sono punti d'arrivo, ma una spinta decisiva a proseguire con determinazione verso una Bra sempre più vivibile, a misura d'uomo e attenta all'ambiente".