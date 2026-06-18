Collaborazione tra Provincia e Associazione motociclisti incolumi per la sicurezza sulle due ruote

La Provincia di Cuneo ha di recente approvato un protocollo d’intesa con AMI APS – Associazione Motociclisti Incolumi, finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione, sensibilizzazione e promozione della sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti più vulnerabili della strada, tra cui i motociclisti.

L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche promosse a livello nazionale ed europeo per la riduzione dell’incidentalità stradale e per la diffusione di una più ampia cultura della sicurezza e prevede la realizzazione congiunta di attività di sensibilizzazione, iniziative formative, eventi e campagne informative rivolte alla cittadinanza.

Dichiara Pietro Danna, Consigliere provinciale con delega alla Viabilità del reparto di Mondovì: “Ogni vita persa sulle nostre strade rappresenta una ferita per l’intera comunità. I dati degli ultimi anni mostrano progressi importanti nella riduzione dell’incidentalità, ma il numero di motociclisti coinvolti in incidenti mortali ci ricorda che non possiamo abbassare la guardia. Come Provincia abbiamo il dovere di fare tutto quanto possibile per rendere le nostre strade più sicure, attraverso interventi sulle infrastrutture, attività di prevenzione e una costante sensibilizzazione degli utenti. La collaborazione con AMI APS va proprio in questa direzione: costruire una cultura della sicurezza che contribuisca a ridurre il numero di vittime e a tutelare chi ogni giorno percorre le nostre strade provinciali.”

L’approvazione del protocollo, che a breve sarà ufficialmente firmato dal Presidente Robaldo e da AMI, si inserisce in un percorso più ampio che vede la Provincia di Cuneo fortemente impegnata nella promozione della sicurezza stradale. Tra le iniziative già realizzate si segnala il progetto triennale “Sicuri per scelta”, recentemente concluso, che ha coinvolto centinaia di studenti del territorio in percorsi educativi sui comportamenti responsabili alla guida.

A questo si affianca la recente istituzione del Tavolo per la Sicurezza Stradale, che riunisce istituzioni e soggetti del territorio con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e rendere più efficaci le azioni sul tema.