Comune di Bra: prenotazione appuntamenti su web, dal 1 luglio anche per la Dichiarazione di Ospitalità

A partire dal 01 luglio 2026 le prenotazioni degli appuntamenti per le pratiche relative alla Dichiarazione di Ospitalità, presso lo sportello della Polizia Locale, dovranno essere effettuate esclusivamente online dal sito del Comune www.comune.bra.cn.it , dalla sezione “Prenota un appuntamento” (in homepage, in corrispondenza degli ‘Argomenti in evidenza’: https://www.comune.bra.cn.it/it/book ). Questa novità va a sommarsi alle opportunità già attive sul portale dell'Ente. Si ricorda infatti che, collegandosi allo stesso indirizzo, i cittadini possono già pianificare comodamente i propri appuntamenti per i seguenti servizi e procedimenti: Anagrafe e Stato Civile: esclusivamente per il Rilascio della CIE / carta d’identità elettronica

Tributi: per procedimenti relativi all’IMU (dichiarazione e pagamento) e alla TARI – Tassa Rifiuti

Economato e acquisti: per buoni pasto a domicilio

Ufficio Relazioni con il Pubblico: per richieste di accesso agli atti. Tutte le prenotazioni – sia per la nuova opzione della Polizia Locale, sia per i servizi già attivi – si effettuano in pochi click al link unico: https://www.comune.bra.cn.it/it/book , selezionando le voci di interesse. L’obiettivo è quello di una implementazione sempre maggiore di queste opportunità, estendendo progressivamente l'agenda online a ulteriori settori e procedimenti, per un Comune sempre più accessibile, rapido e a portata di click.