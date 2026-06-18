Manta: annullato il concerto tributo a Pierangelo Bertoli previsto in Cascina Aia

L’associazione ‘Amici di Manta’ comunica l’annullamento del concerto ‘Frammenti di un Cantautore’, spettacolo dedicato alle canzoni di Pierangelo Bertoli che era in programma domenica 21 giugno nel cortile di Cascina Aia a Manta.

La decisione è stata resa nota dagli organizzatori, che hanno espresso il proprio rammarico per la cancellazione dell’appuntamento, atteso dagli appassionati della musica del celebre cantautore emiliano. L’evento avrebbe proposto una serata all’insegna della musica d’autore italiana, attraverso una selezione dei brani più significativi del repertorio di Bertoli.

“Ci scusiamo per il disagio arrecato – fanno sapere dall’associazione Amici di Manta – e ringraziamo il pubblico per la comprensione e la vicinanza dimostrate”.