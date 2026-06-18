Presentato il programma del Rally Regione Piemonte 2026: vent’anni di passione tra le colline patrimonio UNESCO

Il Rally Regione Piemonte si prepara a celebrare la sua ventesima edizione confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del panorama rallistico nazionale. Dal 31 luglio al 2 agosto prossimi, le strade delle Langhe torneranno a essere il palcoscenico di una sfida che unisce sport, tradizione, passione e promozione del territorio.

In questi vent'anni la competizione ha saputo costruire un'identità forte, diventando un punto di riferimento per piloti, team, appassionati e addetti ai lavori. Il Rally Regione Piemonte non rappresenta soltanto un evento sportivo di altissimo livello, ma è ormai un autentico ambasciatore delle eccellenze piemontesi, capace di portare le immagini delle Langhe e del Roero in tutta Italia e oltre i confini nazionali.

Le colline patrimonio mondiale dell'UNESCO, i borghi storici, i vigneti e i paesaggi che rendono unico questo angolo di Piemonte costituiscono una cornice straordinaria per una gara che negli anni ha saputo coniugare sport e valorizzazione territoriale. Ogni prova speciale attraversa scenari di rara bellezza, trasformando la competizione in un viaggio emozionante tra cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.

L'edizione 2026 vedrà ancora una volta Alba al centro dell'evento, con il cuore organizzativo, il parco assistenza e l'arrivo finale, mentre Cherasco ospiterà la suggestiva cerimonia di partenza. Un percorso che coinvolgerà numerosi comuni del territorio, confermando il ruolo del rally come grande evento diffuso, capace di generare partecipazione, turismo e ricadute economiche per l'intera area. Un connubio che rende il Rally Regione Piemonte non solo una gara, ma una vera e propria esperienza capace di raccontare l'anima di un territorio straordinario.

La Fase Preliminare: l'attesa e la preparazione strategica La macchina organizzativa lavora da mesi, l'entusiasmo si è già acceso da tempo, dunque. Ecco i passi principali del programma dell’evento:

· Il mese delle iscrizioni: Dal 1° al 24 luglio 2026, il portale online di ACI Sport raccoglierà le adesioni alla gara. Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio: Il fulcro operativo della gara prende vita ad Alba, presso il Palacongressi in Piazza Medford, con la distribuzione dei road book, delle targhe e dei numeri di gara, parallelamente alle prime verifiche sportive e alle ricognizioni ufficiali di tutte le prove speciali.

· La Configurazione Tecnica: Giovedì 30 luglio vede anche l'apertura del cuore pulsante della logistica: i mezzi entrano nel Parco Assistenza diviso tra Piazza Medford (A) e Piazza Prunotto (B) ad Alba, mentre i piloti Prioritari e iscritti al CIAR affrontano le verifiche tecniche ante-gara e le punzonature.

Venerdì 31 luglio: l'Adrenalina si accende. lo Shakedown e la grande partenza. La giornata del venerdì segna il passaggio cruciale dai dettagli teorici al rombo dei motori:

· Motori accesi (lo Shakedown): nella suggestiva cornice di Neive (in Via Nuova del Campo), le vetture sprigionano per la prima volta i cavalli. La mattinata è rigidamente suddivisa per garantire lo spettacolo e la funzionalità per i team: dalle 07:30 alle 10:15 scendono in strada i prioritari e gli iscritti al CIAR, seguiti fino alle 13:00 dagli altri protagonisti della gara.

· La Grande Partenza da Cherasco: Dalle ore 19:30 la manifestazione regalerà il suo primo grande momento iconico. La Cerimonia di Partenza di Cherasco, in Via Vittorio Emanuele. Prima i partecipanti alla Coppa rally di Zona, poi quelli del CIAR-Sparco. Iniziare in ordine di numero inverso significa creare un crescendo di emozioni indimenticabile, offrendo al pubblico una passerella d'onore nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della regione. Le vetture si avviano così verso il riordino notturno di Via Snider ad Alba.

Sabato 1° agosto: Il cuore della sfida cronometrata Alle 07:30 del sabato, le auto lasciano il riordino di Alba per immergersi nella giornata più intensa ed estenuante del rally. È qui che il Rally Regione Piemonte esalta la sua natura di gara selettiva: un susseguirsi di sfide dove la concentrazione deve rimanere massima e dove la bellezza paesaggistica delle Langhe fa da contrasto alla severità del cronometro. Sette le “piesse” in programma, per 88,260 chilometri, una prima giornata che ti guarda in faccia. Gli equipaggi faranno rientro nel parco chiuso notturno ad Alba alle 20:15, dopo aver affrontato una maratona di curve e asfalto che inizierà a delineare la classifica.

Domenica 2 agosto: il verdetto finale e il brindisi della vittoria L'atto conclusivo scatta alle 09:00 con l'uscita dall'ultimo riordino notturno. Le ultime sfide sulle strade collinari, altre quattro Prove Speciali (per 52,940 chilometri) le quali decreteranno chi saprà incidere il proprio nome nell'albo d'oro della ventesima edizione.

Ed il gran finale sarà la “power stage”, quella che tutto vogliono vincere, quella che assegnerà punti ulteriori per la classifica del campionato. Un momento topico, con i riflettori puntati e con un podio che verrà festeggiato al momento. Proprio per questo serviva dare un senso compiuto ricco di significato: porterà il nome di Gilberto "Gil" Calleri.

Pilota, navigatore e anima del Rally di Alba, Gil ha lasciato un segno indelebile nella storia della manifestazione, contribuendone alla rinascita nel 2015 fino ad una ribalta che è andata ben oltre i confini nazionali.

La nuova “Gil Calleri Power Stage” sarà un tributo alla sua passione, alla sua visione e all’eredità sportiva che continua a vivere con il lavoro dell’organizzazione e certamente sulle strade delle Langhe.

· Il Traguardo di Alba: A partire dalle 15:00, l'arrivo è previsto in Piazza Prunotto ad Alba.

· La Celebrazione: Il culmine dell'evento si tocca alle 16:00 in Piazza Cagnasso ad Alba, sul maestoso palco d'arrivo. Qui, la premiazione ufficiale si trasforma nel tributo definitivo ai campioni, che festeggeranno i loro successi immersi nel calore degli appassionati e celebrati con le eccellenze vinicole e gastronomiche che rendono questa terra famosa nel mondo.

Questo particolare momento sarà preceduto da alcuni spettacoli e dalla cerimonia di premiazione del concorso “Motori a colori” l’iniziativa, per la quale è stato richiesto il supporto della Fondazione CRC e di Confartigianato Imprese Cuneo, rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019 (compresi), residenti in Piemonte e iscritti alle scuole primarie. Ai piccoli viene chiesto di dare libero sfogo alla fantasia per ideare la livrea di un’auto da rally, utilizzando esclusivamente il modello grafico ufficiale scaricabile dal sito www.rallyalba.it/motori-a-colori .

Il computo totale della gara “tricolore” conta dunque 11 Prove Speciali per un totale di distanza competitiva di 141,200 chilometri a fronte del totale del percorso che ne misura 486,240. Trofeo Lancia, Trofeo Michelin, Trofeo Pirelli Accademia e Suzuki Rally Cup saranno gli orpelli di una sfida che di certo avrà momenti di forti contenuti sia sportivi che tecnici.

LA COPPA RALLY DI ZONA SOLO DI SABATO

Diverso per natura e diverso anche per struttura lo scenario della Coppa rally di Zona 1, della quale questo sarà il quarto appuntamento. Il programma prevede sei Prove Speciali e 71,680 chilometri cronometrati sui 287,480 totali, dopo i quali sventolerà la bandiera a scacchi in Piazza Prunotto ad Alba dalle 19,55.

Questa edizione 2026 del Rally Regione Piemonte ribadisce lo status dell'evento: non solo un pilastro fondamentale del Campionato Italiano Assoluto Rally, ma un eccezionale ambasciatore internazionale delle Langhe. Una gara superba, organizzata con precisione millimetrica dall'Automobile Club Cuneo e supportata dalla Regione Piemonte, capace di dimostrare al mondo come lo sport dei motori possa valorizzare, rispettare e far risplendere un territorio che è già patrimonio dell'umanità.

#RALLY VILLAGE: IL CONTENITORE DELLA PASSIONE

Sarà uno spazio do aggregazione e passione, il #RAlly Village: uno spazio a due passi dal Parco Assistenza dedicato all'intrattenimento dei tifosi con stand enogastronomici, con Radio Alba che trasmetterà live, con la possibilità di seguire le dirette su maxischermo e con tanta animazione, vendita di abbigliamento, ecc. Vi saranno gli stand dei partner della manifestazione e dove sarà anche possibile conoscere l'iniziativa Green Tires. A lato del villaggio rally si svolgeranno il controlli a timbro del CRZ del venerdì, il parco chiuso del venerdì del CIAR e i riordini previsti ad alba dei giorni seguenti. Un grande contenitore, che porterà tanti appassionati ad apprezzare la competizione a tutto tondo.