A Roaschia torna “Catri Pass en Bucun”: una domenica tra sapori, sentieri e nuovi panorami

Domenica 5 luglio 2026 Roaschia si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Catri Pass en Bucun”, la camminata gastronomica organizzata dalla Pro Loco Roaschia, un appuntamento ormai molto atteso da chi ama vivere la montagna con passo lento, buon cibo, musica e compagnia.

Dopo oltre quindici anni di successi, la manifestazione si rinnova con una grande novità: un nuovo percorso pensato per far scoprire angoli diversi del territorio, scorci panoramici e punti di osservazione che nelle precedenti edizioni non erano ancora stati valorizzati. Un modo semplice e bello per guardare Roaschia con occhi nuovi, attraversando sentieri, borgate e luoghi che raccontano l’identità di una comunità profondamente legata alla propria valle.

Il percorso sarà lungo circa 5 chilometri, con un dislivello di 250 metri, quindi adatto a chi ha voglia di camminare in modo tranquillo, godendosi il paesaggio e le varie soste previste lungo il cammino. La partenza è fissata dall’Osteria Dragonera, con gruppi scaglionati a partire dalle 10:45.

Come sempre, il cuore dell’evento saranno le tappe enogastronomiche, che accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso. Si partirà con l’aperitivo al Cuore Panoramico, per poi proseguire con la torta di riso a Tetto Quatrin, i tajarin a Tetto Barlot, il cinghiale a Tetto Crivella, i formaggi a Tetto Brinda e, in chiusura, le pesche ripiene. Una proposta che unisce cucina tradizionale, prodotti del territorio e quel clima conviviale che da sempre caratterizza gli eventi organizzati in paese.

Non mancheranno la musica, l’allegria e i punti panoramici dove fermarsi, scattare una foto e respirare la bellezza della montagna. L’invito è quello di partecipare con abbigliamento comodo e scarpe da trekking, ricordando che non sono ammessi passeggini e che la partecipazione avviene sotto la responsabilità individuale dei presenti.

Le quote di partecipazione sono di 27 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre per i bambini da 0 a 6 anni l’ingresso è gratuito. La quota comprende acqua illimitata e un bicchiere di vino ad ogni tappa.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sono anche le prevendite saltafila, acquistabili con pagamento completo anticipato presso Ferrero Elettrodomestici a Borgo San Dalmazzo, Panetteria Pasticceria D’Angelo a Roccavione, Farmacia Armando a Roccavione e Osteria di Montagna Dragonera a Roaschia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco al 346 497 1113, Marilena al 331 988 9005 oppure Giuseppe al 333 705 2328. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 2 luglio.