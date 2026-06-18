Sold out per il "Compleanno di Cuneo": il Fai raddoppia i posti per le visite serali

Ci sono portoni che incrociamo ogni giorno camminando nel centro storico, monumentali custodi in legno che proteggono sguardi e segreti. Ci siamo chiesti tutti, almeno una volta, cosa si nasconda dietro quelle soglie chiuse. Martedì 23 giugno 2026, in occasione delle celebrazioni ufficiali per il compleanno di Cuneo, la Delegazione FAI spalancherà quelle porte per regalare ai cittadini un’esperienza indimenticabile, capace di far battere il cuore e accendere lo stupore. Non si tratterà di una tradizionale visita guidata, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo intitolato “Dietro i portoni: Cuneo barocca”. Una passeggiata notturna della durata di circa due ore nel quartiere sud-ovest della città, tra l’eleganza di via Roma e il fascino antico dei baluardi di Stura.

Qui, nel silenzio della sera, la storia prenderà vita a sorpresa: grazie alla collaborazione con l’Accademia Teatro Toselli, attori in abiti d'epoca appariranno all'improvviso nei cortili privati eccezionalmente aperti, interpretando scene di vita quotidiana, splendori e intrighi della Cuneo del Sei e Settecento. L’emozione troverà il suo culmine in un luogo magico: il chiostro del Museo Civico. Sarà qui che i percorsi della serata termineranno in un gran finale travolgente ad altissima intensità emotiva: “Cecilia e Roldano, la leggenda”, un evento musicale esclusivo a cura di PromoCuneo che, sulle arie immortali della Tosca di Puccini, racconterà in modo epico e appassionato la nascita stessa della città, fondata il 23 giugno 1198 (rappresentazioni ore 22.00 e 23.00).

“Celebrare il compleanno della nostra città permettendo alle persone di varcare queste soglie invisibili rispecchia profondamente l’anima del FAI - dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo. - La nostra missione non è solo conservare, ma far vivere il patrimonio che ci circonda, svelandone la bellezza nascosta e rendendola un bene comune, emotivo e condiviso. Aprire questi portoni significa connettere la comunità con la propria storia in modo umano, intimo e diretto. Vogliamo che i visitatori si riapproprino delle proprie radici non attraverso nozioni fredde,ma lasciandosi meravigliare dall'incontro con il passato. È questo lo spirito con cui i nostri narratori FAI e i volontari si impegnano ogni giorno: trasformare la conoscenza in amore per il territorio”.

Le partenze sono previste in turni successivi: alle ore 20.30 (spettacolo nel chiostro ore 22.00) e alle ore 21.30 (spettacolo nel chiostro ore 23.00), a cui si aggiunge quello delle ore 19.30, per gruppi di massimo 35 persone a volta, così da garantire un’esperienza intima e coinvolgente. Il ritrovo e partenza è in via Santa Maria, a fianco del Complesso Monumentale di San Francesco (sagrato lato piazza Virginio). Durata percorso 1 ora 30’ ca.

Suggerito un abbigliamento sportivo con scarpe comode ed è importante sottolineare che l’evento si terrà anche in caso di maltempo, spostando le performance teatrali negli spazi coperti dei cortili. Contributo suggerito passeggiata accompagnata: €.8.00 – Iscritti FAI €.5.00. Per garantire la qualità della visita e la gestione dei gruppi, la prenotazione è vivamente consigliata sul portale ufficiale faiprenotazioni.fondoambiente.it. I posti prenotati consentono di organizzare al meglio le visite. È comunque possibile accedere alla visita senza prenotazione, con priorità agli iscritti FAI. In loco sarà inoltre possibile iscriversi al FAI o rinnovare la tessera, usufruendo da subito dei vantaggi dedicati. La Delegazione FAI di Cuneo rivolge un profondo ringraziamento al Comune di Cuneo per il prezioso patrocinio, alla Fondazione CRC per il costante e fondamentale sostegno e a tutti i partner culturali – Accademia Teatro Toselli e PromoCuneo – che hanno reso possibile questa notte di pura meraviglia.