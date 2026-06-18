La Cina prepara una strategia per dare priorità all’occupazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per l'attuazione della strategia che assegna priorità all'occupazione durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), chiarendo gli obiettivi, i compiti chiave e le misure politiche volte a promuovere un'occupazione completa e di alta qualità.Il piano definisce gli obiettivi per il periodo del 15esimo Piano quinquennale, tra cui il mantenimento di una generale stabilità occupazionale, la garanzia di opportunità di lavoro più adeguate e la creazione di un ambiente lavorativo più equo, ottimizzando maggiormente al contempo la struttura occupazionale e migliorando l'efficienza dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.Delineando misure in nove aree chiave, il piano invita a rafforzare la sinergia delle politiche macroeconomiche in materia di occupazione e mette in evidenza gli sforzi volti a stabilizzare l'occupazione nei settori ad alta intensità di manodopera, ampliando l'occupazione nel settore dei servizi e sfruttando il potenziale occupazionale nei settori emergenti.In termini di sviluppo delle risorse umane, il piano sollecita un'accelerazione degli sforzi volti a modernizzare la forza lavoro e a migliorare l'allineamento tra offerta formativa e domanda di talenti, chiedendo un potenziamento della formazione professionale per dotare meglio i lavoratori delle competenze necessarie.Per i giovani, in particolare i laureati, il piano punta ad ampliare i canali di inserimento lavorativo e di sviluppo professionale.Secondo il piano, sarà inoltre intensificato il sostegno ad altri gruppi chiave, tra cui lavoratori migranti e veterani, mentre verrà fornita un'assistenza più incisiva a coloro che incontrano difficoltà occupazionali e ai disoccupati registrati.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-