Con Aprica a Trinità si apre la nuova era della raccolta differenziata

Venerdì 26 giugno alle 20.30, alla biblioteca civica di Trinità, Aprica, il nuovo gestore del Consorzio Ecologia ed Ambiente (CSEA), illustrerà le principali novità sulla raccolta differenziata e al termine dell’incontro verranno distribuiti i nuovi mastelli per l’indifferenziato.
Per il ritiro è necessario presentare il tesserino sanitario dell’interessato Tari (o di un familiare convivente maggiorenne).
Il ritiro per conto di terzi è possibile solo presentando il loro tesserino sanitario originale.
In caso di impossibilità a farlo la sera della distribuzione, si potranno ritirare entro 30 giorni presso il centro raccolta del Comune. Fino a quel momento sarà possibile esporre il sacco al posto del mastello nel giorno di raccolta dell’indifferenziato. Trascorsi 30 giorni i sacchi non verranno più ritirati.