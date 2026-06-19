Dronero, nuova pediatra dal 1° luglio: entra in servizio la dott.ssa Francesca Abello

A partire da martedì 1° luglio il Distretto Sud Ovest dell’ASL CN1 potrà contare su una nuova Pediatra di Libera Scelta. Si tratta della dott.ssa Francesca Abello, che inizierà l’attività ambulatoriale a Dronero, in via Trieste 2.

La pediatra riceverà su appuntamento, da fissare telefonicamente al numero 379/3722996 oppure via mail all’indirizzo info@studiomedicoabello.it. Gli orari di ambulatorio saranno i seguenti: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (orario valido per il periodo autunno-inverno).

Nella stessa data del 1° luglio cesserà invece la propria attività la dott.ssa Margherita Piombo, finora Pediatra di Libera Scelta con ambulatorio sempre a Dronero.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta del nuovo medico in modalità digitale, attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite l’applicazione “Il mio medico”, disponibile sul portale “Salute Piemonte”, accessibile con credenziali SPID, CIE o TS-CNS. In alternativa, sarà possibile rivolgersi agli sportelli dell’ASL CN1, presentandosi con tessera sanitaria (o TEAM) e documento di identità.

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata per conto di un’altra persona, sarà necessario presentare apposita delega, disponibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASL CN1, accompagnata dai documenti di riconoscimento del delegante e del delegato. Per i minori, la normativa prevede la presenza di entrambi i genitori allo sportello; qualora ciò non fosse possibile, è ammessa la presenza di un solo genitore munito di delega scritta dell’altro, con i rispettivi documenti.

Gli orari degli sportelli multifunzionali sono consultabili sul sito dell’ASL CN1, nella sezione dedicata ai distretti sanitari.