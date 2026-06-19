Quattro scuole cuneesi premiate dal bando aulArte: contributi per portare gli studenti nei musei d'arte contemporanea

Ci sono anche quattro scuole della provincia di Cuneo tra i 35 istituti vincitori della quarta edizione del bando aulArte, promosso dalla Fondazione Arte CRT per avvicinare gli studenti all'arte contemporanea attraverso visite nei principali musei e fondazioni del Piemonte.

Gli istituti della Granda selezionati sono l'Istituto Comprensivo "Bartolomeo Muzzone" di Racconigi, l'Istituto Comprensivo "Andrea Paglieri" di Fossano, l'Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" di Savigliano e l'Istituto Comprensivo di Moretta - scuola secondaria di primo grado di Scarnafigi. Ciascuna delle scuole riceverà un contributo di 2.000 euro da destinare alle uscite didattiche nei principali poli dell'arte contemporanea piemontese durante l'anno scolastico 2026-2027.



L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha visto arrivare oltre 60 candidature e ha premiato complessivamente 35 istituti tra Piemonte e Valle d'Aosta. La Fondazione Arte CRT ha stanziato 70 mila euro complessivi per sostenere il progetto, che punta a favorire la conoscenza dell'arte contemporanea e ad ampliare le opportunità educative per studenti e insegnanti.

Le risorse permetteranno agli studenti cuneesi di visitare realtà culturali come il Castello di Rivoli, la GAM, le OGR Torino, la Fondazione Merz, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il PAV, la Pinacoteca Agnelli e Cittadellarte di Biella, integrando l'esperienza con attività didattiche sviluppate in classe.

Oltre al contributo economico, anche per il prossimo anno scolastico sarà proposto un percorso gratuito di formazione rivolto ai docenti, curato dai dipartimenti educativi delle istituzioni coinvolte. L'obiettivo è fornire strumenti e metodologie per rendere l'arte contemporanea una presenza stabile nei percorsi scolastici. Nelle passate edizioni hanno partecipato circa 800 insegnanti.