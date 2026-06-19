Scuola, Barbero (FDI): “70mila famiglie piemontesi coperte dai voucher istruzione”

“Dal prossimo anno scolastico la Regione Piemonte compie una svolta sul fronte del diritto allo studio, allargando la platea dei beneficiari dei voucher scolastici da 40mila a ben 70mila studenti. Un traguardo straordinario che mette al centro i giovani e i nuclei familiari”. Lo dichiara in una nota Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

Il piano prevede un importante potenziamento del "Voucher diritto allo studio" a partire dall’anno scolastico 2027/2028, introdotto tramite un ordine del giorno collegato presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia.

“Mentre l’allineamento dell’ISEE a 15.748 euro mette in sicurezza le fasce più fragili in continuità con i parametri nazionali, abbiamo voluto guardare oltre per tutelare il ceto medio e incentivare il percorso scolastico fin dal primo giorno. Per questo motivo – sottolinea Barbero – il nostro obiettivo prioritario sarà l’introduzione di una maggiorazione specifica del 25% sull'importo base per gli studenti iscritti alle prime classi di ogni ordine e grado. L'inizio di un nuovo ciclo di studi comporta spese ingenti per libri e materiali: supportare le famiglie in questo momento critico significa combattere attivamente la povertà educativa e valorizzare il futuro delle nostre generazioni”.

“Un’attenzione particolare – conclude Barbero – sarà riservata alla fascia ISEE tra i 4.000 e gli 9.000 euro, per mitigare le riduzioni del valore unitario del Voucher B. Non possiamo permettere che le famiglie che lavorano e che si collocano nelle fasce intermedie vengano lasciate sole di fronte ai rincari. Per noi investire sulla scuola significa investire sulla famiglia, pilastro insostituibile della nostra società, garantendo a ogni studente piemontese le medesime opportunità di crescita e di successo”.