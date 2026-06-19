"Sorrisi d'Argento", a Cuneo una serata con Pippo Bessone per sostenere gli anziani fragili

Una serata all’insegna dell’ironia, della musica e della solidarietà per sostenere i genitori anziani e fragili. Venerdì 26 giugno, alle ore 21, il Nuovo di Cuneo (in via Parco della Gioventù) ospiterà “Sorrisi d’Argento – Risate e riflessioni”, spettacolo di raccolta fondi promosso dalla Fondazione IV Comandamento ETS – Ernesto e Maria Saffirio, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alle attività della Fondazione.

Protagonista della serata sarà il GeriaTrio, formazione composta da Pippo Bessone, Attilio Ferrua e Giampiero Gregorio, capace di fondere cabaret, canzone d’autore e teatro in una formula coinvolgente che alterna musica dal vivo, racconti, ironia e dialogo diretto con il pubblico. Il nome stesso del gruppo è una dichiarazione d’intenti: un gioco linguistico che trasforma il tema dell’età in occasione di racconto, riflessione e divertimento, offrendo uno sguardo leggero, ma mai superficiale sul trascorrere del tempo e sulle relazioni umane.

Particolare richiamo per il pubblico sarà rappresentato dalla presenza di Filippo “Pippo” Bessone, artista molto conosciuto e apprezzato nel panorama culturale piemontese. Nato a Carrù, dove vive tuttora, Bessone è stato fino al 2012 autore e voce principale dei Trelilu, firmando tutte le storie musicate che hanno decretato il successo del gruppo. Successivamente ha dato vita al trio Para-Guai, con cui ha conquistato il Festival Gaber nel 2005, curando testi e interpretazione dei brani. Oggi è impegnato nei progetti teatrali L’Ora Canonica e GeriaTrio, continuando a portare in scena la sua cifra artistica fatta di umorismo intelligente, osservazione della realtà e capacità narrativa.

Lo spettacolo proporrà un percorso tra sorrisi e momenti di riflessione, affrontando con leggerezza e sensibilità temi legati all’età, alla memoria, ai rapporti familiari e al valore dell’esperienza.

Un filo conduttore che si intreccia in modo naturale con la missione della Fondazione IV Comandamento: «Abbiamo scelto di promuovere questa iniziativa – spiega Josetta Saffirio, presidente della Fondazione IV Comandamento ETS – perché il linguaggio dell’ironia e della cultura riesce spesso ad arrivare dove non arrivano le parole istituzionali. Il tema dello spettacolo richiama la condizione di molte persone anziane che, pur conservando energie, affetti e desiderio di relazione, vivono situazioni di fragilità o solitudine. La nostra Fondazione nasce proprio per stare accanto ai genitori che si trovano in condizioni di vulnerabilità e che non possono contare sul sostegno della propria rete familiare. Attraverso questa serata vogliamo raccogliere risorse, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza di non lasciare indietro chi ha dedicato una vita alla propria famiglia e oggi rischia di sentirsi solo».

La Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio, voluta da Josetta Saffirio – già docente di viticoltura ed enologia all’Istituto agrario enologico di Alba, imprenditrice vitivinicola e referente provinciale dell’Associazione nazionale pensionati di Cia Agricoltori Italiani di Cuneo – è nata con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai genitori che vivono situazioni di debolezza economica, sociale o relazionale. L’ente interviene per colmare il vuoto che spesso si crea quando, per conflitti, distanza geografica o assenza di legami familiari solidi, le persone anziane non possono contare sull’aiuto dei propri figli o di una rete di supporto.

«Il titolo “Sorrisi d’Argento” – aggiunge Saffirio – racchiude perfettamente il messaggio che vogliamo trasmettere: l’età avanzata non è soltanto una fase della vita da assistere, ma una stagione ricca di dignità, esperienza e valore umano. Attraverso il talento di artisti come Pippo Bessone e il GeriaTrio vogliamo ricordare che gli anziani non sono un problema da gestire, ma una risorsa da ascoltare e rispettare. Per questo invitiamo tutti a partecipare: ogni biglietto contribuirà concretamente alle attività della Fondazione e rappresenterà un gesto di vicinanza verso chi ha più bisogno».

I biglietti per la serata sono disponibili al costo di 17 euro sul sito ticket.it