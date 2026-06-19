La montagna fa scuola: gli studenti del Cigna Baruffi Garelli esplorano le Alpi Marittime con Cai, Parco e Soccorso Alpino

Nel corso degli ultimi due mesi l'Istituto Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì ha dato vita a un progetto educativo di ampio respiro che ha coinvolto numerose classi dell’istituto in un'esperienza che ha saputo portare l'aula fuori dai suoi confini e la montagna dentro alla scuola.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra la scuola e tre realtà del territorio: il Club Alpino Italiano sezione di Mondovì, l'Ente Parco Alpi Marittime e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Un partenariato che ha permesso di costruire un percorso articolato in tre fasi distinte, pensato per gli studenti.

Aprile: la montagna entra in classe

La prima tappa si è svolta in aprile, con incontri di due ore in cui esperti dei tre enti hanno dialogato con gli studenti su temi che spaziano dalla geologia alla storia locale, dalla lettura delle carte topografiche alla segnaletica dei sentieri. Un dialogo che ha saputo intrecciarsi con le materie curricolari — Geografia, Scienze della Terra, Chimica, Fisica, Educazione Civica ed Educazione Fisica — offrendo ai ragazzi una prospettiva concreta e viva su ciò che studiano quotidianamente. Obiettivo centrale: rafforzare il senso di appartenenza al territorio monregalese e stimolare comportamenti responsabili verso l'ambiente, affinché il rispetto per la natura vissuto in quota diventi un'abitudine di ogni giorno.

Maggio: in cammino al Piano del Valasco

La seconda fase ha portato una novantina di ragazzi nella Valle Gesso, nel cuore delle Aree Protette delle Alpi Marittime. La meta prescelta — il Piano del Valasco — ha offerto uno scenario ideale per mettere in pratica quanto appreso in aula: orientamento, lettura dei segnavia del CAI, conoscenza del contesto storico e geografico, prevenzione degli incidenti in montagna.

Il concorso fotografico: sguardi giovani sulle Alpi

La terza e ultima fase ha trasformato l'esperienza in arte. I partecipanti all'escursione sono stati invitati a immortalare il paesaggio e le emozioni della giornata in un concorso fotografico, le cui opere migliori sono state selezionate e premiate dai tre enti promotori. La classifica finale ha visto sul podio tre studenti del Garelli:

1° posto — Luna Jerenic, classe 2AOD

2° posto — Daria Arapi, classe 2AOD

3° posto — Andrei Cosmin Mazureac, classe 2AMAT

I tre ragazzi sono stati premiati lunedì 8 giugno al Teatro Baretti, nell'ambito dello spettacolo di fine anno dell'istituto, davanti a una platea di compagni, famiglie e docenti.

Un'alleanza che guarda al futuro

Il successo dell'iniziativa — per la qualità dei contenuti proposti, per l'entusiasmo degli studenti e per la solidità della rete costruita tra scuola e territorio — lascia presupporre ottime basi per proseguire e rafforzare la collaborazione con il CAI di Mondovì, l'Ente Parco Alpi Marittime e il CNSAS. Un legame che, ci si augura, possa continuare a offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per conoscere, rispettare e amare le montagne del nostro territorio.