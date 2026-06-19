Ceva, tutto pronto per i festeggiamenti dei 50 anni della Croce Bianca

Prenderanno il via oggi, venerdì 19 giugno alle ore 20.30, al Teatro Marenco, gli eventi organizzati dalla Croce Bianca Ceva per celebrare il cinquantesimo anniversario di fondazione dell’associazione.

Ad inaugurare il programma dei festeggiamenti sarà una serata musicale a ingresso gratuito che vedrà salire sul palco gruppi e artisti fortemente legati al territorio cebano: First Job, Giovedì Gnocchi, Renato Casti e i Ragazzi del Clan 98, con la partecipazione speciale di “Zio”.

L’iniziativa vuole essere un momento di festa e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, nel segno del legame con il territorio che da sempre caratterizza l’attività dell’associazione.

L’ingresso è libero e gratuito. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione presso “La Matita” al numero 0174.704132.