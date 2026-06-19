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| 19 giugno 2026, 12:10

Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago

Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago

(Adnkronos) - Barack Obama si commuove per le parole pronunciate dalla moglie Michelle all'inaugurazione del centro dedicato all'ex presidente americano a Chicago. "Barack, non ci sono parole per esprimere quanto io sia orgogliosa di come ti sei sempre comportato e continui a comportarti ogni singolo giorno - ha dichiarato Michelle - è stato un onore essere al tuo fianco. Mi hai reso una persona migliore e hai dato a tutti noi un esempio che dovremmo impegnarci a seguire. Spero tu sappia che non c'è davvero vocazione più alta di questa". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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