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| 19 giugno 2026, 20:03

Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia - Diretta

Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia - Diretta

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l'Australia - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell'esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l'Australia ha superato la Turchia 2-0. Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone. 

 

A mezzanotte in programma la sfida tra Scozia e Marocco, alle 3 Brasile-Haiti. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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