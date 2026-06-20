Cuneo: nel weekend la mostra “Vibrazioni Cromatiche”

Sabato 20 e domenica 21 giugno si tiene la mostra “Vibrazioni Cromatiche”, collettiva a conclusione dei corsi di pittura tenuti dall’artista Lorena Massa.
Ogni allievo presenta alcuni dipinti rappresentativi del percorso artistico. Acquerello, disegni, dipinti ad olio, pastelli, acrilici su tela e differenti soggetti, dai paesaggi, ai fiori, ai ritratti e agli animali.
Espongono: Alba Carosio, Alessia Dovero, Alma Cattaneo, Angela Fenoglio, Antonella Gondolo, Ausilia Crosetto,Carla Fasano, Chiara Basso, Chiara Serra, Elda Margaria, Emanuela Genti, Emilia Giroldo, Gabriella Dutto, Graziella Barbero, Iolanda Pavesi, Isabella Gallinotti, Lia Re, Lina Barbero, Luciana Monetti, Luciana Toselli, Oxana Nedelco, Patrizia Giraudo, Rita Riboni, Walter Monteverde, Stefania Zamburlini, Stella Spinelli e Valeria Beltramo.
La mostra si tiene presso l’atelier Art Studio di Lorena Massa in corso Dante 46 a Cuneo.
Sabato inaugurazione alle 17, mentre domenica la mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19. Per info: 3396239145