Adunata Alpini, Sacchetto (Fdi): "Depositato in Consiglio regionale l’Ordine del Giorno di sostegno della candidatura di Cuneo per l'edizione 2030"

Il consigliere regionale del Piemonte Claudio Sacchetto (Fratelli d'Italia) ha depositato un Ordine del Giorno, il numero 685 “Sostegno alla candidatura della Città di Cuneo per l'Adunata Nazionale degli Alpini dell'anno 2030”, in Consiglio regionale, collegato all’assestamento di bilancio che verrà approvato entro la fine del mese di luglio, per sostenere la candidatura della Città di Cuneo ad ospitare l'Adunata Nazionale degli Alpini del 2030 e per impegnare la Regione a proseguire nel percorso già avviato a supporto dell'iniziativa, richiedendo la sottoscrizione a tutti i colleghi eletti in Provincia di Cuneo.

"L'Adunata Nazionale degli Alpini rappresenta uno degli appuntamenti più significativi e partecipati d'Italia, capace ogni anno di richiamare centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Paese e dall'estero. Non si tratta soltanto di una manifestazione associativa, ma di un grande momento di incontro che celebra valori come solidarietà, spirito di servizio, volontariato, amore per la montagna e attaccamento alle comunità locali, la Giunta regionale ha già annunciato il proprio impegno in tal senso. Con questo atto di indirizzo, che è un passaggio formale, collegato all’assestamento di bilancio che verrà approvato nel mese di luglio, anche il Consiglio Regionale darà il suo contributo alla buona riuscita del progetto", dichiara Sacchetto.

L'Associazione Nazionale Alpini conta oltre 300 mila soci distribuiti in tutto il mondo e rappresenta una delle più importanti realtà del volontariato italiano. Gli Alpini costituiscono un patrimonio umano e morale straordinario che, nel corso della storia e ancora oggi, ha saputo distinguersi per generosità, disponibilità e capacità di intervenire a sostegno delle comunità in occasione di calamità ed emergenze.

"La provincia di Cuneo e l'intero territorio piemontese vantano un legame profondo con la storia delle Truppe Alpine. La presenza capillare di gruppi e sezioni ANA, la cultura della montagna, il radicamento del volontariato e il forte senso di appartenenza rendono questo territorio particolarmente adatto ad ospitare una manifestazione di tale rilevanza. Inoltre, Cuneo dispone delle infrastrutture, delle capacità organizzative e dell'esperienza necessarie per accogliere al meglio un evento di livello nazionale”, prosegue Sacchetto.

Il documento impegna l’Ufficio di Presidenza a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni utile iniziativa istituzionale finalizzata a sostenere la candidatura presso gli organismi competenti dell'Associazione Nazionale Alpini, ad inoltrare questo documento alla Giunta regionale, ai Parlamentari piemontesi, al Comune di Cuneo ed all’Associazione Nazionale Alpini e la Giunta a proseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, nel percorso intrapreso per riportare in Piemonte nel 2030 l’Adunata Nazionale Alpini, a favorire il coordinamento tra Regione, enti locali, istituzioni, associazioni e soggetti del territorio coinvolti nel percorso di candidatura, a valorizzare, in occasione del percorso di candidatura e dell'eventuale assegnazione dell'Adunata, il patrimonio storico, culturale e identitario delle comunità alpine piemontesi e il ruolo svolto dagli Alpini nella storia e nella vita civile del territorio.

“Cuneo ha tutte le carte in regola per diventare la casa degli Alpini nel 2030 e il Piemonte deve fare squadra per raggiungere questo obiettivo, un evento che rappresenta i valori più autentici del nostro Paese e una straordinaria opportunità, dopo Biella nel 2025, per tutto il Piemonte, parlare di Alpini a Cuneo significa parlare di una parte fondamentale della storia e dell'identità del nostro territorio", conclude Sacchetto.