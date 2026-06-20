Il PLD Cuneo all'Assemblea nazionale: "Rafforzare la presenza sui territori"

Il Partito Liberaldemocratico della provincia di Cuneo ha partecipato all’Assemblea Nazionale del Partito Liberaldemocratico, momento di confronto e definizione delle linee politiche che guideranno l’azione del partito nei prossimi mesi.



A rappresentare il territorio cuneese era presente Francesco Hellmann, Vicesegretario provinciale del PLD Cuneo e Tesoriere nazionale del Partito Liberaldemocratico.

La partecipazione della delegazione cuneese conferma il ruolo centrale che la provincia di Cuneo continua a svolgere all’interno del progetto liberaldemocratico, contribuendo alla crescita di una forza politica che si propone di portare nel dibattito pubblico una visione autenticamente liberale, riformista ed europeista.



«L’Assemblea Nazionale rappresenta un’importante occasione di confronto tra iscritti, dirigenti e amministratori provenienti da tutta Italia. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la presenza del Partito Liberaldemocratico sui territori e costruire proposte concrete per cittadini e imprese», dichiara Francesco Hellmann.



Il PLD Cuneo proseguirà nelle prossime settimane il proprio lavoro sul territorio attraverso iniziative pubbliche, incontri e attività di approfondimento sui principali temi che riguardano il futuro della provincia e del Paese.