Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), 'L'intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri globali'

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(Adnkronos) - "Stiamo vivendo una fase di cambiamenti quasi epocali, in cui innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e competizione geopolitica stanno ridisegnando gli equilibri mondiali. In questo scenario, sicurezza e difesa diventano sempre più centrali e l'Italia, forte di un'intelligence di primissimo livello, può giocare un ruolo importante insieme all'Europa". Lo ha sottolineato Daniele Ruvinetti, Senior Advisor di Fondazione MedOr, intervenendo al seminario "Il sistema di sicurezza italiano di fronte alle sfide del nuovo disordine globale", promosso presso Europa Experience "David Sassoli", sede di rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, nell'ambito del Corso di Alta Formazione "Leadership, Intelligence e Difesa" e organizzato da Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", Fondazione Aises, ConnectED Mind e Società Italiana di Intelligence (Socint).