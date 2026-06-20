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| 20 giugno 2026, 06:48

'Storie al bivio estate', sabato 20 giugno: gli ospiti di Monica Setta

'Storie al bivio estate', sabato 20 giugno: gli ospiti di Monica Setta

(Adnkronos) -

Torna oggi, sabato 20 giugno, 'Storie al bivio estate'. L'appuntamento con Monica Setta è fissato per le 14.45 in onda su Rai 2. In studio, in apertura della nuova puntata, ci sarà Francesca Cipriani, che si racconta a cuore aperto, tra vita professionale e privata.  

Subito dopo è la volta di Daniela Di Maggio, con un toccante ricordo del figlio Giogiò, ucciso tre anni fa da un ragazzo di 17 anni a Napoli. A seguire, con Giada Fazzalari, Daniela Giammusso ed Eleonora Puglia, si analizzano i grandi successi, le mode e i retroscena che tra gli anni ‘80 e ‘90 hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.  

È il turno, poi, del chirurgo estetico Diego Gigliotti che si confronta con Vira Carbone, conduttrice di 'Buongiorno Benessere' in un focus dedicato alla medicina estetica, alla salute e alla cura di sé. In chiusura, spazio ai ragazzi della Generazione Z. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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