Turchia-Paraguay, Almiron copre la bocca mentre parla: cartellino rosso e espulsione

(Adnkronos) - Prima espulsione per 'mano davanti alla bocca' ai Mondiali 2026. Il nuovo regolamento miete una vittima nel match Turchia-Paraguay, valido per la seconda giornata del Gruppo D. Almiron, numero 10 del Paraguay, rimedia il cartellino rosso per la nuova norma che sanziona una consolidata abitudine: parlare con la mano davanti alla bocca, magari per insultare un avversario, non è più consentito. L'episodio si verifica al 47' del primo tempo, nel recupero. La Turchia si lamenta per le perdite di tempo, con il paraguayano Pitta a terra dopo un lieve contatto.

Si crea un capannello di giocatori, con Muldur e Almiron protagonisti di uno scambio ravvicinato. Il numero 10 del Paraguay si rivolge all'avversario coprendo la bocca con la mano: Muldur, che evidentemente conosce benissimo il regolamento, segnala la condotta al direttore di gara. L'arbitro Barton viene richiamato dal Var e va a visionare le immagini: Almiron è spacciato. Barton torna in campo e 'urla' l'annuncio: "Dopo la revisione, il numero 10 del Paraguay ha coperto la bocca. La decisione è cartellino rosso". Scatta l'espulsione che lascia il Paraguay in 10 per tutto il secondo tempo.