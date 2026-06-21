A Niella Tanaro torna il concorso "Il Miglior Amico di San Rocco", dedicato a chi ha una storia legata a un cane speciale

L’Associazione San Rocco N.T., dopo il successo della prima edizione, ripropone il concorso “Il Miglior Amico di San Rocco”, un evento speciale pensato per celebrare il legame unico e profondo tra l’uomo e il cane.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono condividere una storia straordinaria che abbia come protagonista un cane speciale. Un cane che abbia salvato, aiutato, sostenuto o cambiato in qualche modo la vita di una persona, che si tratti di un gesto fisico, emotivo o simbolico.

Hai una storia toccante da raccontare? Partecipa anche tu inviando il tuo racconto, completo di recapito telefonico, all’indirizzo email: sanrocco.niellatanaro@gmail.com

Scadenza per l'invio: 31 luglio 2025

Le tre storie più commoventi verranno premiate il 16 agosto 2026, nel corso di una giornata di festa interamente dedicata a San Rocco e ai nostri amici a quattro zampe.

Presto il programma dettagliato della manifestazione.



