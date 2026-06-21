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Attualità | 21 giugno 2026, 08:40

A Niella Tanaro torna il concorso "Il Miglior Amico di San Rocco", dedicato a chi ha una storia legata a un cane speciale

L'iniziativa, aperta a tutti, è gratuita. L'obiettivo è raccontare una storia straordinaria che abbia come protagonista un amico a quattro zampe

Fotografia di Rossana Ghigo

Fotografia di Rossana Ghigo

L’Associazione San Rocco N.T., dopo il successo della prima edizione, ripropone il concorso “Il Miglior Amico di San Rocco”, un evento speciale pensato per celebrare il legame unico e profondo tra l’uomo e il cane.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono condividere una storia straordinaria che abbia come protagonista un cane speciale. Un cane che abbia salvato, aiutato, sostenuto o cambiato in qualche modo la vita di una persona, che si tratti di un gesto fisico, emotivo o simbolico.

Hai una storia toccante da raccontare? Partecipa anche tu inviando il tuo racconto, completo di recapito telefonico, all’indirizzo email: sanrocco.niellatanaro@gmail.com
Scadenza per l'invio: 31 luglio 2025

Le tre storie più commoventi verranno premiate il 16 agosto 2026, nel corso di una giornata di festa interamente dedicata a San Rocco e ai nostri amici a quattro zampe.

Presto il programma dettagliato della manifestazione.


 

AP

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