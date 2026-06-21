La Croce Bianca di Ceva festeggia cinquant'anni di attività [FOTO]

Un’ampia partecipazione di cittadini, volontari, amministratori e rappresentanti del mondo associativo ha accompagnato le celebrazioni per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Ceva. Dal 19 al 21 giugno la città ha reso omaggio a una realtà che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per il soccorso sanitario, l'assistenza e il volontariato nel territorio cebano e nella Val Tanaro.

Il momento centrale dei festeggiamenti si è svolto sabato 20 giugno con la cerimonia istituzionale aperta dalla commemorazione presso il monumento della Croce Bianca Ceva e proseguita con la sfilata per le vie cittadine fino a piazza Vittorio Emanuele. Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti delle Pubbliche Assistenze Anpas e volontari provenienti dal territorio.

Particolarmente significativo il momento della benedizione dei mezzi associativi impartita da don Franco Bernelli, che ha riguardato anche la nuova ambulanza destinata alla postazione del servizio di emergenza sanitaria 118 di Ceva, nuovo strumento operativo a disposizione della comunità.

Tra le autorità presenti il consigliere regionale Francesco Graglia, l'onorevole Monica Ciaburro, il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli con numerosi sindaci del territorio e il presidente di Anpas Piemonte Vincenzo Sciortino. In occasione delle celebrazioni il Consiglio Regionale del Piemonte ha fatto pervenire al presidente Filippo Dapino una targa di benemerenza.

La giornata è poi proseguita con la quarta edizione di “Correndo con la Croce Bianca”, manifestazione ludico-sportiva non competitiva organizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico Val Tanaro e Uisp. L'iniziativa ha coinvolto persone di tutte le età, confermando il forte legame tra l'associazione e la cittadinanza.

Le celebrazioni si concludono domenica 21 giugno al Teatro Marenco con una serata musicale e culturale che ha visto l'esibizione della cantante Sabina Nata e la presentazione dei libri Cuneesi per sempre, curato da Angela Delgrosso, e Io e Sophia: Dialoghi sulla coscienza, il tempo, il nulla di Antonio Stasi, con la conduzione della giornalista Camilla Nata.

"Queste giornate hanno rappresentato un momento di grande emozione e di profonda gratitudine commenta il presidente della Croce Bianca Ceva, Filippo Dapino. – Raggiungere il traguardo dei cinquant'anni significa guardare con orgoglio alla strada percorsa, ma soprattutto rendere merito alle persone che hanno costruito questa storia. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle celebrazioni e, in modo particolare, i nostri volontari e dipendenti che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali alla popolazione con professionalità, passione e spirito di servizio. La loro dedizione rappresenta il patrimonio più importante della nostra associazione".

Per il presidente di Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino, l'anniversario della Croce Bianca Ceva rappresenta un risultato che va oltre la singola realtà associativa: "Cinquant'anni di attività testimoniano il valore di un'organizzazione che ha saputo crescere insieme alla propria comunità, rispondendo ai bisogni del territorio e diventando un presidio essenziale di solidarietà e assistenza. La Croce Bianca Ceva è una delle realtà che contribuiscono quotidianamente a rendere forte la rete Anpas piemontese. Questo anniversario è il riconoscimento del lavoro svolto da generazioni di volontari e dipendenti che hanno messo il bene comune al centro del loro impegno".

Fondata nel 1976, la Croce Bianca Ceva conta oggi circa cento volontari e undici dipendenti e continua a garantire servizi di emergenza sanitaria, trasporto infermi e assistenza alla popolazione. Un impegno che nel corso degli anni ha consolidato il ruolo dell'associazione come presidio indispensabile per il territorio e che il cinquantesimo anniversario ha voluto celebrare insieme all'intera comunità.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari (di cui 4.542 donne), 5.069 soci, 796 dipendenti, di cui 94 amministrativi che, con 469 autoambulanze, 274 automezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 602.324 servizi, di cui 207.271 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.564.920 chilometri, di cui 4.865.399 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.