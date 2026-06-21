La Valle Gesso saluta la dottoressa Marina Ghidini, medico di famiglia e presenza cara per tante persone

La Valle Gesso saluta con profonda riconoscenza la dottoressa Marina Ghidini, medico di famiglia che per tanti anni ha rappresentato un punto di riferimento per Valdieri, Entracque, Andonno e per molte famiglie del territorio.

La sua scomparsa lascia un vuoto grande, sia dal punto di vista professionale e sia da quello umano.

Marina Ghidini ha svolto questo ruolo con attenzione, discrezione e vicinanza. In tanti la ricordano per la sua capacità di ascoltare, per il rapporto diretto con i pazienti e per quella presenza familiare che nei piccoli paesi assume un valore ancora più forte. La medicina, soprattutto nelle vallate, è fatta anche di fiducia, continuità e conoscenza profonda delle persone. Lei ha saputo interpretare questo compito con serietà e umanità.

A ricordarla è anche il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, che a nome dell’amministrazione comunale e della comunità esprime gratitudine per il lavoro svolto in tanti anni al servizio della Valle Gesso.

“Desidero ringraziare Marina per tutto quello che ha fatto per le persone della nostra valle – dichiara il sindaco Guido Giordana – Il suo non è stato soltanto un lavoro da medico, ma un rapporto familiare e affettivo costruito giorno dopo giorno con tante famiglie. Ha conosciuto le persone, le loro difficoltà, le loro preoccupazioni e le ha accompagnate con attenzione e sensibilità. In Valle Gesso lascia un ricordo sincero e profondo. A nome del Comune di Valdieri rivolgo un pensiero di vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

Il legame tra Marina Ghidini e il territorio è stato forte e costante. Il suo nome resta legato a una stagione in cui il medico di famiglia era, ancora di più, una figura vicina, accessibile, capace di creare un rapporto personale con i propri assistiti.