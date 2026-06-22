Al via i lavori di allestimento, affidamento e programmazione del Centro per famiglie a Ceva

Stanno per essere avviati i lavori di allestimento e le procedure di affidamento e programmazione attività del nuovo Centro per famiglie del Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida. Lo spazio, che aprirà in autunno, troverà casa proprio al piano terra della sede dell’Unione Montana (Ceva, via Case Rosse 1) e rientra in una specifica iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per il rafforzamento della rete dei Centri stessi.

Le attività ospitate nel Centro cebano saranno rivolte a famiglie con bambini in una fascia d’età compresa tra gli 0 e gli 11 anni. La vera novità è che il centro offrirà attività educative, ricreative e laboratoriali per famiglie e bambini di diverse fasce di età, oltre che counselling e sostegno alla genitorialità. Non mancheranno eventi e approfondimenti su tematiche legate al mondo dei figli e dell’essere genitori.

“Siamo davvero lieti di poter attivare un luogo dove accogliere e sostenere le famiglie dei nostri territori, un luogo dove essere ascoltati, dove ascoltare i propri figli e dove far crescere la propria genitorialità” - dichiara la dottoressa Rosso.

L’Unione Montana è sempre più vicina alle necessità delle famiglie del territorio e mette a loro disposizione una realtà innovativa, multifunzionale e specificatamente strutturata per dare nuovi stimoli e nuove occasioni di condivisione a bambini e famiglie.