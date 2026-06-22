Al via il Festival Contaminazioni a Frabosa Soprana

Domenica 28 giugno prende ufficialmente il via la dodicesima edizione del Festival Contaminazioni a Frabosa Soprana, piccolo borgo piemontese in provincia di Cuneo, si trasforma in un laboratorio artistico diffuso dove musica, teatro e immaginazione si incontrano e si contaminano.

Per quasi un mese il paese risuona e si trasforma: balconi, cortili, botteghe e palazzi diventano piccoli palcoscenici diffusi, attraversati dalle note di oltre 250 musicisti provenienti da tutto il mondo. Il borgo ai piedi delle Alpi Liguri si anima in ogni suo spazio diventando crocevia di artisti, docenti e giovani talenti italiani e internazionali.

Parallelamente agli spettacoli del Festival CONTAMINAZIONI, si svolgono i Corsi di Perfezionamento Musicale che ogni anno richiamano giovani talenti internazionali desiderosi di perfezionarsi al fianco di docenti d’eccellenza provenienti da istituzioni come il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro alla Scala di Milano, l’Arena di Verona, e numerosi conservatori italiani ed esteri, aggiungendo agli spettacoli appuntamenti di prove aperte, laboratori e concerti degli allievi.

Gli appuntamenti della prima settimana

Domenica 28 giugno ore 21.00, Sala Polivalente

L’ULTIMO GIGOLÒ

La bella vita di Porfirio Rubirosa, sciupafemmine di talento

Spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino

Quintetto di ottoni ToBrass

Ivano Buat, Mauro Pavese – trombe

Carlo Durando – corno

Davide Masenga – trombone

Giulio Reita – basso tuba

La straordinaria storia di Porfirio Rubirosa, il più grande playboy del Novecento, simbolo dell’edonismo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Tra corse automobilistiche, polo, lusso sfrenato e notti nei locali più esclusivi, Rubi fece del piacere uno stile di vita. Dotato di charme irresistibile, sposò due ricchissime ereditiere, Doris Duke e Barbara Hutton, e frequentò il jet-set internazionale, diventando amico di Frank Sinatra, Joe Kennedy, Aly Khan e re Farouk. Un’icona assoluta della sua epoca.

Giovedì 2 luglio ore 21.00, Sala Polivalente

I PROMESSI SPOSI ON AIR

con Enrico Dusio, Carlo Roncaglia, Gianluca Gambino

Emiliano Poddi – testo | Carlo Roncaglia – regia

Nell’estate del 1841 Alessandro Manzoni soggiorna a Lesa sul Lago Maggiore, ma è impegnato nella revisione de I promessi sposi. Durante le lunghe sedute per un ritratto, inizia a percepire suoni e poi voci: sono i personaggi del romanzo che prendono vita e lo raggiungono. Renzo Tramaglino, Lucia Mondella, Agnese, la monaca di Monza e don Rodrigo lo incalzano, contestando scelte narrative e offrendo versioni alternative dei fatti. I promessi sposi on air mette così in scena un confronto ironico e diretto tra autore e personaggi, intrecciando il testo originale con le riflessioni di Umberto Eco, Alberto Arbasino e Piero Chiara. Lo spettacolo è arricchito da una colonna sonora originale dedicata a Renzo e Lucia e propone una rilettura vivace e contemporanea del romanzo, visto come una forma di “cinema prima del cinema”.

Biglietto € 5,00

Sabato 4 luglio ore 21.00, Sala Polivalente

Domenica 5 luglio ore 11.00, Sala Polivalente – replica

SULLE TRACCE DI FAUST

Corsi di Perfezionamento Musicale e Teatrale Frabosa 2026

Ensemble a 6 corde a cura di Gian Paolo Lopresti

Ideazione e messa in scena a cura di Gianluca Gambino, Zahira Berrezouga ed Enrico Dusio

Cosa saresti disposto a dare in cambio di ciò che desideri davvero? Tra musica e teatro prende vita il mito senza tempo di Faust, in un percorso artistico che intreccia parola, movimento e suono. A Frabosa Soprana, gli allievi dell’Accademia dei Folli insieme all’Ensemble a 6 corde diretto da Gian Paolo Lopresti danno forma a uno spettacolo originale ispirato alla celebre leggenda di Faust e Mefistofele. Esito di una settimana di perfezionamento, il progetto diventa un’esperienza collettiva intensa e suggestiva, dove il teatro incontra la musica dal vivo in un dialogo continuo tra desiderio, tentazione e conoscenza.

https://www.estemporanea.eu/it/1311/stagioni-musicali/festival-contaminazioni